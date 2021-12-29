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水利署今至中壢石頭社區防汛訪評 大雨印證訓練有成

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
經濟部水利署今至桃園辦理水患自主防災具特優資格社區現地訪評，今至中壢區石頭社區發展協會做評比防汛。記者翁唯真／攝影
經濟部水利署今至桃園辦理水患自主防災具特優資格社區現地訪評，今至中壢區石頭社區發展協會做評比防汛。記者翁唯真／攝影

經濟部水利署今至桃園辦理水患自主防災具特優資格社區現地訪評，今至中壢區石頭社區發展協會做評比；協會理事長黃柏誠表示，7月13日午後大雷雨中，發現中壢火車站附近中新地下道淹水，社區志工迅速想出對策表示平時訓練有成，盼能受委員們肯定。

水務局表示，中壢區石頭社區發展協會過去將自己社區內的新型防災裝備防洪板20片分享給中壢其他淹水的社區，像是新街溪沿線的區域聯防夥伴健行里，再擴展到不同水系的中壢區仁德里，今年這2里因有此防洪板發揮很大功效。

黃柏誠指出，社區於今年7月13日午後大雷雨中，發現中壢火車站附近中新地下道水深達20公分，及時啟動社區自主SOP作業，志工們透過平時訓練，迅速的跟附近修車廠借三角錐避免車輛通行，同時間聯絡警局派員及公所等相關單位，配合警察一同協助指揮交通，最後更持續守候至夜晚確保社區安全無虞，今年也結合鄰近8間全家便利商店、飯店等在地企業提供收容避難資源，打造民間合作防災力量。

桃園已連續4年榮獲經濟部水利署防災社區評鑑績優直轄市，今年度提名全國評鑑的13處社區也全數獲獎，尤其觀音區樹林里與中壢區普忠里也連續2年榮獲全國5大種子社區，種子社區數量為全國第1，市府長期輔導民間力量投入防汛有成。

石頭社區發展協會理事長黃柏誠表示，今年7月13日午後大雷雨中，發現中壢火車站附近中新地下道淹水，社區志工迅速想出對策表示平時訓練有成。記者翁唯真／攝影
石頭社區發展協會理事長黃柏誠表示，今年7月13日午後大雷雨中，發現中壢火車站附近中新地下道淹水，社區志工迅速想出對策表示平時訓練有成。記者翁唯真／攝影
石頭社區發展協會理事長黃柏誠指出，社區於今年7月13日午後大雷雨中，發現中壢火車站附近中新地下道水深達20公分，及時啟動社區自主SOP作業。記者翁唯真／攝影
石頭社區發展協會理事長黃柏誠指出，社區於今年7月13日午後大雷雨中，發現中壢火車站附近中新地下道水深達20公分，及時啟動社區自主SOP作業。記者翁唯真／攝影

桃園 火車站 大雷雨

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