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台61線後龍、西湖2橋耐震不足 公路總局改建開工

中央社 / 苗栗縣29日電

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋，通車逾25年鹽害嚴重，耐洪、耐震力不足，交通部公路總局斥資新台幣21億餘元改建，今舉行開工祈福儀式，預計114年完工。

交通部公路總局辦理「台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」，今天舉行開工祈福典禮，公路總局局長許鉦漳、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會副議長李文斌、後龍鎮長朱秋隆等人參加。

公路總局西濱北工處處長詹益祥簡報指出，後龍觀海大橋、西湖溪橋分別在後龍溪、西湖溪出海口感潮帶，通車啟用多年，飽受鹽害又歷經921大地震及莫拉克風災，加上重車來往頻繁，耐洪與耐震力不足、鋼筋鏽蝕嚴重，兩橋梁一併辦理發包改建，總工程經費21.17億元，其中後龍觀海大橋局部改建，西湖溪橋則全橋改建。

西濱北工處表示，近期廠商會進場前置作業，預計春節過後，111年2月中動工，先封閉北上車道施工，之後再施作南下車道，預計114年4月間完工，施工期間潮汐影響及跨越海線鐵路工程，都會確保安全，另外施工噪音及振動對於漁業衝擊，也與南龍區漁會簽訂補償代辦協議。

許鉦漳表示，這次改建工程將同步延長橋梁的耐久年限，兼顧行車安全與舒適。

徐耀昌指出，接任縣長7年來，公路總局補助苗栗縣生活圈道路計畫共核定18案，總工程經費約85.9億元，另在前瞻基礎建設的提升道路品質計畫核定26案、約12.33億元，累計核定總經費98.23億元，感謝公路總局多年來對苗栗交通建設的大力支持。

苗栗縣 海大 徐耀昌

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