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苗栗協雲宮3000棵櫻花春節大爆發 視人潮啟動交管

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉協雲宮每櫻花季吸引大批遊客，警方超前部署相關做法。圖／本報資料照片
苗栗縣獅潭鄉協雲宮每櫻花季吸引大批遊客，警方超前部署相關做法。圖／本報資料照片

苗栗縣獅潭鄉協雲宮3000棵櫻花含苞待放，預估明年春節期間大爆發，警方超前部署，與廟方達成共識，花季期間加派志工掌握停車位，必要時啟動交通管制，遊客從苗24線公館鄉上山，獅潭鄉下山接台3線疏導。

獅潭鄉協雲宮櫻花季，每年春節期間都湧入大量賞花遊客，塞車及垃圾問題嚴重，大湖警察分局、苗栗警察分局超前部署，日前拜會協雲宮總幹事余欽榮，並達成共識，警方說，協雲宮設有5個停車場、270個車位，分析因車子都擠在入口處，以致車陣一路連綿，加上苗24線部分路段狹窄造成塞車，因此協雲宮花季時，將加派志工在停車場加強疏導。

此外，如果遊客爆量，警方也會滾動式檢討，如有必要將管制從苗24線公館上山，獅潭鄉接台3線，單一方向紓緩車流，警方也會加強聯絡道及沿線交通疏導管制。

余欽榮說，往年垃圾造成附近居困擾，新的櫻花季期間規定攤販自行處理垃圾，廟方也會廣設垃圾桶，最重要還是遊客自律，垃圾都能帶下山，維護優質賞花環境。

櫻花季 警察 塞車

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