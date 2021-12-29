竹縣元旦升旗贈紀念包、口罩 國旗配桐花顯濃濃客家味

新竹縣政府2022年元旦升旗典禮，將於明年1月1日上午7時20分，在縣府府前廣場舉行，現場除了發放小國旗，縣府也準備800份元旦紀念包和口罩，要送給早起參與元旦升旗典禮的民眾，新竹縣元旦紀念包與口罩樣式，今日搶先曝光！

社會處指出，新竹縣2022元旦紀念包材質選用棉及帆布，提起來很有份量，設計方面除了青天白日滿地紅國旗，搭配客家桐花及2022虎頭圖案Logo，表現新竹縣傳承客家文化，也祝福鄉親新的一年福虎生風。

元旦口罩樣式則同樣有國旗，搭配台灣及圈圈圖案，象徵圓融圓滿，並印有「新竹縣長楊文科關心您」字樣。

社會處表示，元旦紀念包及口罩元將於元旦上午6時30分，於活動會場發放處開始發放，領取順序以人在現場排隊為主，不得以物品占位代排，每人限領1次，限量800份發完為止，呼籲民眾配合現場人員指示，遵守排隊秩序。

社會處另表示，元旦升旗典禮活動，將邀請新竹縣新湖國中優人神鼓鼓隊開場表演，並由中華國際熱愛大自然促進會總會帶來「大自然快樂操」節目，也邀請國立竹北高級中學儀隊，帶來整齊劃一的操槍和儀態萬千的花式槍法演出，國歌則由新竹縣泰雅之聲合唱團領唱，象徵多元族群，活力滿滿迎接新年。