竹市9大古蹟、歷史建築入夜亮燈 邀遊客漫步舊城區

新竹市政府向交通部爭取1500萬元，繼替公賣局夜間點燈後，今天宣布再「點亮」新竹州廳、美術館、消博館、州圖人行道、護城河、影博館、新竹公園大階梯、孔廟8座古蹟與歷史建物，每晚5點半至10點亮燈，歡迎夜間漫步舊城區，感受最美古蹟夜景。

竹市府城市行銷處指出，新竹州廳、消博館、護城河、州圖人行道、公賣局、孔廟的光環境升級由參與月津港燈節的「沁弦照明」設計；美術館、影博館、新竹公園則由台中花博的「偶得設計」團隊設計，透過補登、增強光度等方式讓建築更加立體。

沁弦照明總監林靖祐說，新竹州廳為和洋混合建築極具特色，原有照明以泛光方式提供全面性基礎光照，照明工程加強建物主體中心車寄外部立面、二樓迴廊及主體中心兩側塔樓頂部照明，展現層次與細節，更有韻味。

消防博物館高聳側塔樓別具特色，原先照明就足以展現建築特色，此次更加強建物側立面與屋頂輪廓，並融合既有立面照明，使建物整體感更優化。

偶得設計老師陳怡彰說，影博館融合古羅馬與阿拉伯建築，是國內少見的特色歷建，改使用線型燈具表現建築立面的特色浮雕，並利用地埋燈與投光壁燈創造入口迴廊空間的視覺層次。

新竹公園改善公園路入口光環境，燈具結合既有的花台、燈柱與欄杆，提升環境基礎照明，建立安全且友善的步行空間，並配合對公園樹木投光，讓視覺從外部人行道，向階梯、公園內部延伸。