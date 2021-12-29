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楊梅京兆堂開拆見珍貴建材 文化局：可主動提合作保留

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
台師大社會教育系兼任助理教授蕭文杰表示，京兆棠已開始拆除後有許多過去建築史的現象出現，像六角形地磚下的黃砂，是過去大戶人家才用得起的好建材。圖／翻攝自臉書桃園楊梅京兆堂
台師大社會教育系兼任助理教授蕭文杰表示，京兆棠已開始拆除後有許多過去建築史的現象出現，像六角形地磚下的黃砂，是過去大戶人家才用得起的好建材。圖／翻攝自臉書桃園楊梅京兆堂

桃園楊梅區大平山下，擁有128年歷史的宋家「京兆堂」是客家傳統三合式建築，先前面臨拆除危機，因此引起部分文化界和宋家子孫重視，但卻有學者批桃市府文資保留無作為；文化局也提5點聲明強調都有依法辦理，不過所有權人最終達9成以上同意拆除，京兆堂仍走上拆除一途。

據「桃園民居調查報告書」，京兆堂為宋氏開台祖宋德良派下五房宋崇玉，於清光緒十九年（一八九三年）所建，占地1000多坪，屬於「一堂雙橫」的傳統客家三合院形式。

台灣師範大學社會教育系兼任助理教授蕭文杰表示，京兆棠開始拆除後有許多過去建築史的現象出現，像六角形地磚下的以混拌石灰、黃土和砂子做地面防潮，或以磚石取代木料建造屋舍以抗蠹的作法，是過去大戶人家才用得起的好建材，就這樣被拆除深感不合理。

蕭文杰指出，在台灣已經沒有黑瓦青磚的窯，現在有些老房子或古蹟修復只能使用紅磚，這是不可再現的歷史建材，怎麼會沒有保存價值；還有客家的五星石，他所擺放的位置有宗教風水意義，若移位便只是個石頭。

蕭文杰說，文化部有規定文資審議不能以所有權意見為主，仍要評估保留溝通協調的機制，據他了解新竹以北只有3個五星石的案例，民進黨過去曾撻伐劉政鴻拆除苗栗古窯，現在號稱本土民意政黨也犯過去一樣的錯。

桃市府文化局文化資產科長董俊仁表示，之前都有按文化資產保存相關法規啟動審查程序並現勘，不過超過9成所有權人已達成共同協議，尊重宋家人決定，現在拆房子應是屋主跟建商協議好。

董俊仁指出，對於拆除房屋過程中發現過去有價值的工法及特殊建材部分，這些結構沒有解開錢也不會知道，若現在有新發現，宋家人可再提新事證的方式向文化局申請文資保留；至於拆除下的磚瓦會如何保留也不清楚，若宋家人有主動提出合作的方向會再討論。

桃園楊梅區大平山下擁有128年歷史的宋家「京兆堂」是客家傳統三合式建築，最終仍走上拆除一途。圖／報系資料照
桃園楊梅區大平山下擁有128年歷史的宋家「京兆堂」是客家傳統三合式建築，最終仍走上拆除一途。圖／報系資料照
桃園楊梅區大平山下擁有128年歷史的宋家「京兆堂」是客家傳統三合式建築，最終仍走上拆除一途，拆建工程發現古代特殊建材。圖／翻攝自臉書桃園楊梅京兆堂
桃園楊梅區大平山下擁有128年歷史的宋家「京兆堂」是客家傳統三合式建築，最終仍走上拆除一途，拆建工程發現古代特殊建材。圖／翻攝自臉書桃園楊梅京兆堂

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