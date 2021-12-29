桃園：防疫旅館工作人員 每天唾液PCR篩檢

桃園市長鄭文燦今天表示，因應中央春節期間入境檢疫方案，全市防疫旅館工作人員將每天執行唾液PCR篩檢，確保防疫旅館安全，若執行完善，將評估擴大至其他防疫相關人員。

鄭文燦今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時表示，因應中央春節期間入境檢疫方案，桃園32家防疫旅館工作人員將每天執行唾液PCR篩檢，桃園市政府衛生局也將安排專業護理師、感控師專責輔導旅館動線、電梯及消毒靜置規範，降低環境接觸感染的風險。

鄭文燦說，防疫旅館工作人員每天唾液PCR篩檢政策如果執行完善、有成效，未來將評估擴大至其他防疫相關人員，希望不論入境人數多寡，都能兼顧防疫人員的安全。

鄭文燦也說，桃園市政府消防局同仁在執行後送採檢任務時，須穿妥個人防護裝備及落實單次消毒原則；居家檢疫或檢疫者如有就醫需求時，仍需防疫計程車載送，桃園市政府交通局也必須嚴格落實防疫措施，不允許有任何破口。

鄭文燦表示，在COVID-19疫苗接種進度上，桃園市累計接種約352.8萬劑，第1劑人口涵蓋率為85.15%、第2劑人口涵蓋率為70.08%，不在籍接種者約有32萬人次，達成市府原先預估年底第1劑接種率8成5、第2劑達7成的目標，後續將評估過年前後第2劑及第3劑疫苗需求調配社區接種站。