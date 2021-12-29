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台61線觀海大橋及西湖溪橋鹽害 21.17億元改建開工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋（圖）、西湖溪橋鹽海嚴重，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福，預計2025年4月完工。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋（圖）、西湖溪橋鹽海嚴重，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福，預計2025年4月完工。記者范榮達／攝影

台61線（西濱快速道路）苗栗縣後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋通車25年結構嚴重侵蝕，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福儀式，預計明年農曆年後2月中旬起採一半封閉施工，一半維持雙車道雙向通車，2025年4月完工，橋梁設計年限超過100年。

後龍鎮長朱秋隆等地方人士，表示支持為了安全起見改建橋梁，但施工單位必須做好相關交通疏導，減少衝擊程度，施工期間也會持續關心反應。

公路總局長許鉦漳、苗栗縣長徐耀昌、縣議會副議長李文斌、林寶珠，及朱秋隆等人，今天參加開工祈福儀式，西濱北工處長詹益祥指出，台61線觀海大橋、西湖溪橋分別在後龍溪、西湖溪出海口感潮帶，長年受到海水潮汐，及海風吹拂，加上台61線重車來往頻繁，觀海大橋有耐洪、耐震能力不足，鋼筋鏽蝕嚴重等問題，西湖溪橋鋼筋、預力套管，及鋼絞索鏽蝕嚴重。

詹益祥說，公路總局規畫觀海大橋部分改建，西湖溪橋全部改建，舊橋設計時還沒有921大地震、莫拉克颱風等天災，新橋設計考量永續，使用年限100年以上，工程總經費21.17億元，預計2025年完工，完成後提高用路人行車安全及舒適性。

西濱北工處指出，施工的噪音及震動，勢必衝擊漁業，與南龍區漁會簽訂補償代辦協議，此外，廠商將會陸續進場前置作業，預計春節過後，2月中旬到2023年先封閉施工北上線，利用南下線維持雙車道雙向通車，接著施工南下線到2025年4月中旬，北上線開放雙車道雙向通車。

台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋鹽海嚴重，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福，預計2025年4月完工。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋鹽海嚴重，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福，預計2025年4月完工。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋鹽海嚴重，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福，預計2025年4月完工。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋鹽海嚴重，公路總局斥資21.17億元改建，工程今天開工祈福，預計2025年4月完工。記者范榮達／攝影

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