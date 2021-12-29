新竹市明年有線電視收視費持平 每月最高540元

新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會決議出爐，明年新竹振道有線電視基本頻道收視費持平，維持200元、500元、520元、540元選擇，年繳戶最低每月只要480元，是北台灣一般有線電視業者最低價。委員會也決議對市府社會處登記有案的低收入戶及設立有案之社福團體，免收基本頻道收視費，關懷弱勢族群的收視權益。

另，有線廣播電視法賦予有線電視業者得經由事先與頻道業者書面約定，插播地方廣告，委員會從市府今年有線電視滿意度調查發現，近5成民眾認為插播廣告干擾收視品質，要求新竹振道必須公告與頻道業者協議可插播廣告的頻道及條件，讓訂戶明瞭。

新竹市行政處指出，新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會由消費者保護、傳播、財經、會計、法律、工程等類專家學者組成，督促新竹振道有線電視增進服務品質，把關訂戶權益。

行政處指出，委員會決議，新竹振道公司明年每月每戶基本頻道收視費共4種，分別為：A組（22個頻道）200元、B組（129個頻道）500元、B組加娛樂或親子套餐（132個頻道）520元、B組加娛樂及親子套餐（135個頻道）540元。

訂閱500元以上的B組相關方案，季繳每月優惠5元、半年繳每月優惠10元、年繳每月優惠20元。娛樂套餐頻道包含：MTV Live、TV5法式生活時尚、古典音樂台；親子套餐頻道包含：Boomerang卡通、達文西頻道、HGTV居家樂活。

明年裝機費維持主機1000元，單一分機裝機費與主機同時安裝300元、不同時安裝600元，復機費1000元，室內移機費每機300元、室外移機費每機600元，並維持家中安裝第2台電視免收單一分機裝機費及數位機上盒保證金，鼓勵民眾收看有線電視。

行政處指出，新竹市低收入戶收看有線電視基本頻道，長期以來僅第一款及第二款者免費、第三款者半價，委員會為照顧全體低收入戶收視權益及參考其他縣市作法，一致決議明年一律針對低收入戶與設立有案的社福團體免收基本頻道收視費。