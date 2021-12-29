新竹北埔170年古橋搖搖欲墜 已展開加固工程避免倒塌

位於新竹縣北埔鄉的雙安橋已有170年歷史，是由磚石砌造而成的橋梁，卻因為橋墩長期受到溪水沖刷，造成橋墩磚石崩塌，隨時有倒塌的可能，縣府文化局近日展開加固工程，希望避免崩塌情形惡化，預計明年4月完工，延長古橋壽命。

雙安橋的興建，是因為1851年北埔姜家第二代姜殿邦嫁女兒時，建來當作陪嫁品，是過去跨越大湖溪，往來南興村與大林村的重要橋梁，橋長27公尺，採拱橋形式興建，橋墩材料則直接就地取材，取自下方溪床的砂岩，上方拱橋則是紅磚砌疊。

雙安橋在2016年11月就被指定登錄為新竹縣歷史建築，不過因170年以來長期的溪水沖刷，導致北側橋墩嚴重崩塌，甚至危及上方磚造結構，雖然已不再供人通行，但地方仍不斷呼籲應盡快修復，以免下次颱風來隨時都可能完全斷裂倒塌。

文化局長李安妤表示，為保存古橋，減緩古橋結構損壞的速度，緊急加固工程經費由客家委員會補助及鄉公所配合，已經在12月正式開工，將針對北段橋體進行支撐、整修加固損壞的橋墩及補強結構弱點，預計明年4月10日就能竣工。

縣長楊文科表示，目前的工程只是暫時加固橋梁避免倒塌，未來還會由文化局及北埔鄉公所共同分工，爭取北埔雙安橋的調查研究及永久修復工程，以重現大隘古橋的風華。