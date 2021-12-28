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桃園首輛「巴騰堡格紋」救護車上路 助出勤安全

中央社 / 桃園28日電

桃園市消防局今天獲贈首輛採「巴騰堡格紋」設計的救護車，即起服勤。在日照或車燈照射下，救護車能維持視線500公尺內清晰可見辨識度，提升安全性，未來新進救護車將採此設計。

桃園市桃園慈善高爾夫球協會今天捐贈桃園市政府消防局大湳分隊1輛採「巴騰堡格紋」設計的救護車，即日起開始服勤。

桃園市政府消防局緊急救護科長簡良典向中央社表示，這是桃園首輛「巴騰堡格紋」設計的救護車，未來新進救護車都會採用這款設計，達到逐步汰換的效果。

桃園市消防局指出，這款救護車車身的「巴騰堡格紋」設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

此外，車內所配置的自動心肺復甦機（LUCAS）及潮氣末二氧化碳監測儀（ETCO2）等裝備器材，都是執行緊急救護工作重要輔具，能讓到院前救護可以發揮極大功效。

巴騰堡格紋（Battenburg markings）是一種用於增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常被用作緊急車輛（例如，警察車輛、消防車、救護車）的車身塗裝。

救護車 桃園

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