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桃園鎘汙染農地整治完成 市府：342公頃汙染址全解列

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園滲眉埤重金屬汙染場址已完成整治改善解列。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園滲眉埤重金屬汙染場址已完成整治改善解列。記者曾增勳／翻攝

桃園市40多年前蘆竹發生中福農地鎘汙染環保事件，引爆國內重金屬汙染農地調查以來，縣政府自18年前陸續列管農地汙染場址最高達342公頃，以蘆竹、大園、中壢等地區較嚴重，市政府環保局今天下午表示，至今年10月底，市府將最後42公頃土地汙染場址整治改善完成解列後，全市列管土地汙染場址全部解列完成，未來考慮水路消失、不利耕作用地輔導推動太陽能光電。

桃園縣爆發中福鎘汙染農地事件後，縣政府自2003年起列管土地汙染控制場址整治，尤以南崁溪、埔心溪、新街溪流域的蘆竹、大園、中壢等地區重金屬汙染農地為主，環保局統計，包括中福鎘汙染農地在內，全市列管土地汙染場址最初336公頃，逐年改善解列增減新汙染場址，全市最多列管342公頃汙染場址進行整治改善。

環保局表示，土地汙染場址18年來陸續整治改善解列下，中福鎘汙染農地今年5月最後一塊列管土地解列，30公頃汙染場址全部解列，至今年10月底完成最後42公頃汙染場址改善後，「全市農地汙染場址改善工作完成」，其中水路消失、不利耕作的解列農地，未來考慮依環保署公告輔導推動太陽能光電利用。

市議會警政衛生小組召集人、市議員舒翠玲直言「對環保局執行汙染場址改善沒什麼信心」，她強調，即便市府完成全部汙染土地解列，還是要在解列農地先期做簡易種植非食用作物測試，確定土壤沒有問題再慢慢放寬恢復農地種植使用。她反對解列農地做太陽能種電，她說，桃園農地被非農地使用已太多了，原本良田改善後又再種電，無疑是「此地無銀300兩」。

桃園市蘆竹中福鎘汙染農地30公頃汙染場址完成整治改善後解列。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹中福鎘汙染農地30公頃汙染場址完成整治改善後解列。記者曾增勳／翻攝

農地 桃園 種電

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