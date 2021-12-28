桃園鎘汙染農地整治完成 市府：342公頃汙染址全解列

桃園市40多年前蘆竹發生中福農地鎘汙染環保事件，引爆國內重金屬汙染農地調查以來，縣政府自18年前陸續列管農地汙染場址最高達342公頃，以蘆竹、大園、中壢等地區較嚴重，市政府環保局今天下午表示，至今年10月底，市府將最後42公頃土地汙染場址整治改善完成解列後，全市列管土地汙染場址全部解列完成，未來考慮水路消失、不利耕作用地輔導推動太陽能光電。

桃園縣爆發中福鎘汙染農地事件後，縣政府自2003年起列管土地汙染控制場址整治，尤以南崁溪、埔心溪、新街溪流域的蘆竹、大園、中壢等地區重金屬汙染農地為主，環保局統計，包括中福鎘汙染農地在內，全市列管土地汙染場址最初336公頃，逐年改善解列增減新汙染場址，全市最多列管342公頃汙染場址進行整治改善。

環保局表示，土地汙染場址18年來陸續整治改善解列下，中福鎘汙染農地今年5月最後一塊列管土地解列，30公頃汙染場址全部解列，至今年10月底完成最後42公頃汙染場址改善後，「全市農地汙染場址改善工作完成」，其中水路消失、不利耕作的解列農地，未來考慮依環保署公告輔導推動太陽能光電利用。