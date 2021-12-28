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苗栗坤輿掩埋場恢復試運轉 自救會阻擋爆衝突

中央社 / 苗栗縣28日電

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場案，經業者訴願成功，縣府恢復試運轉資格，業者今天安排載運覆土土方車輛進場時，與對峙阻擋的自救會成員爆發數波拉扯衝突，多人掛彩。

苗栗縣政府109年底核准坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，當地造橋鄉龍昇村民憂心掩埋場一旦設置將污染環境、水源，組成「反坤輿自救會」發動長期抗爭，至今年3月5日業者遲未能進場完成測試，縣府宣布中止坤輿試運轉；但業者提出訴願後，環保署9月撤銷縣府處分，縣府12月24日發文同意坤輿恢復試運轉。

業者今天上午動用挖土機準備移除自救會設置在場區前的水泥路障，以便大型貨車通行，自救會成員上前阻擋，有村民一度站上挖土機挖斗、攀附在貨車旁、拉扯車門把，但隨即都遭施工保全拉離，雙方近百人發生推擠拉扯衝突，場面數度混亂。

反坤輿自救會會長陳清鑫指出，坤輿公司出動近百名年輕力壯保全強勢進場，鄉親試圖阻擋都被架開，衝突過程中多名村民受傷送醫，仍擋不了5輛貨車進場，感到十分無奈。

坤輿科技股份有限公司經理王亞綺透過影片說明，公司經行政院環保署及苗栗縣政府監督核准，合法進行試運轉，卻遭非法阻擋多時，民眾一再搬運巨大水泥石塊，阻擋進出通道，日前她要進入公司時，更因水泥石塊擋路，導致車禍受傷。

王亞綺強調，公司將遵守嚴格的環保法規限制，進場的廢棄物皆屬一般事業廢棄物，試運轉的過程和結果，也會清楚透明提供所有資訊，呼籲鄉親勿遭有心人士操控。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳告訴中央社記者，坤輿試營運計畫經提出變更申請，廢棄物總量由原本8223.7公噸，降為2851公噸；種類也減少，刪除原有之土木及建築廢棄物、污泥、廢金屬、非有害觸媒4項，今天載運覆土土方進場，試運轉期程自110年12月27日至111年1月28日止。

廢棄物 自救會 苗栗縣

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