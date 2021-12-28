不畏疫情桃園新屋2023年酒店將完工 串聯在地觀光

雖然疫情重創觀光產業，不過東坤集團仍選擇在桃園新屋闢建斐翠莊園酒店，以「與大自然共存」為題，讓旅客有舒適的度假空間，並串聯起永安漁港、新屋石滬、農博環境教育園區等周邊觀光資源，今舉行上梁儀式，預計2023年完工。

桃園市長鄭文燦今出席表示，斐翠莊園酒店將是促進新屋觀光旅遊業發展的重要里程碑，可進一步串聯周邊觀光資源，提供遊客嶄新的旅遊體驗；新屋是重要客庄聚落，農博環境教育園區擁有可舉辦露營、音樂會、市集等活動，永安漁港北岸有後湖溪泛舟及體驗學習園區；南岸則有綠色隧道、新屋濱海植物園及百年石滬群等景點，成為大小朋友休閒旅遊的好去處。

翡翠莊園酒店董事長左坤表示，斐翠莊園酒店總面積約1萬1366坪，將設置92間客房及5間空中Villa，並規劃引進西班牙連續15年米其林餐廳的雙子品牌，並設立全台首間，結合日本一甲子名店、西班牙米其林經典菜及桃園在地永安漁港生猛海鮮，三強聯手，有250座位的獨特宴會廳，讓賓客不但眼底醒於絕妙的藝術品，舌尖沉醉在華麗的經典派對，五臟六腑更被「尚青」的食材療癒。

左坤指出，1樓接待大廳迴旋圓梯讓天光自然地灑落，地毯滿佈雲影紋飾，創造出人造自然與戶外自然能盡情對話空間；2樓宴會廳以鏡面設計，將室外絕美的莊園盛景完美地納入，彷彿瞬移至歐洲花園之中；讓酒店成為孩子稚童的快樂天堂，情侶夫妻的浪漫勝地，閨密好友的華麗伸展台，更是所有旅人嚮往的心之休憩站。