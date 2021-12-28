擦亮在地品牌 15家企業獲桃園金牌企業卓越獎

為鼓勵在地優良企業，桃園市政府推出「金牌企業卓越獎」表揚，今年共有15家企業獲獎。桃園市長鄭文燦今天在頒獎典禮表示，桃園是台灣的投資亮點，面對全球供應鏈重組和防疫、低碳轉型的挑戰，桃園的在地企業仍保持相當大的創新跟韌性，相信度過了今年，桃園會成為台灣經濟的火車頭，帶動下一步發展。

經發局表示，金牌企業卓越獎有5大獎項，其中「隱形冠獎」為關鍵產業或技術的領航者；「愛地球獎」鼓勵具有環境永續思維的企業；「智多星獎」鼓勵企業使用智慧科技；「好福企獎」鼓勵企業為勞工打造優質職場；「新人王獎」鼓勵在地白手起家及二代接手的企業家。

今年各獎項推出「防疫貢獻」、「抗旱貢獻」加分機制，鼓勵更多地方產業嶄露頭角。新人王獎也新增「創業歷程」評分，鼓勵企業提出白手起家、自行創業或二代接手內部創業歷程。

經發局長郭裕信表示，桃園市金牌企業卓越獎的評選過程，經過30位初審委員歷時近3個月的書面審查與實地訪視，再由10位決審委員評選出15家得獎企業。

為確保企業性別平等的職場環境，各獎項也列有性別平等規範的評比，並由瑞健、興采實業、致茂電子等3家企業獲得「桃園市金牌企業性平獎」。