新竹縣府改善海岸風景遊憩設施 推動海洋觀光

新竹縣政府今天表示，將改善新豐、竹北濱海區等服務設施，以及百年石滬的親水空間，推動竹縣的海洋觀光。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，近期獲交通部觀光前瞻建設計畫新台幣9300萬元補助，將改善新豐鄉坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施及竹北市新月沙灣遊憩區服務設施，預計明年底完工。

新竹縣長楊文科透過新聞稿指出，竹縣海岸線雖不長，卻有國家級的海洋生態，過去因為軍事管制，沒有展現海洋之美。

楊文科說，縣府推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，南起竹北水月休閒農業區開始，北迄新豐鄉坡頭漁港，合計11.8公里海岸線、面積約1180公頃，積極爭取漁業署、觀光局等各方資源，帶動濱海地區繁榮。

農業處提供新聞資料指出，坡頭村石滬海岸親水空間改善工程，內容包含建置濱海生態步道、改善觀光服務設施、設置濱海觀光及生態教育說明引導指標系統等，在維持既有環境元素，同時改善海岸親水環境。

縣府指出，近年已陸續完成坡頭漁港區及周邊保安林綠美化、紅毛港至鳳坑漁港、紅樹林綠色隧道和自行車道周邊環境改善工程，展現竹縣海岸新風貌。