80歲以上長者福利來了！頭份市明年補助裝扶手及止滑墊

跌倒是老人事故死亡第二大原因，苗栗縣頭份市公所為預防高齡長者居家跌倒，明年將補助家有80歲以上老人的浴廁，裝設扶手及止滑墊，預算150萬元用完為止，洽詢電話037-663038分機1813。

頭份市公所訂定「苗栗縣頭份市高齡長者居家環境安全改善補助辦法」，明年補助設籍或實際居住頭份且年滿80歲以上長者家庭，裝設浴廁扶手及止滑墊，民眾可洽合法立案廠商購買，1個月內檢附最近3個月全戶戶籍謄本、統一發票或收據正本，安裝或購買前後照片，及郵局存摺封面影本等文件向頭份市公所社會課申請，兩項最多補助1550元。