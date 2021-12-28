聽新聞
test
0:00 / 0:00
80歲以上長者福利來了！頭份市明年補助裝扶手及止滑墊
跌倒是老人事故死亡第二大原因，苗栗縣頭份市公所為預防高齡長者居家跌倒，明年將補助家有80歲以上老人的浴廁，裝設扶手及止滑墊，預算150萬元用完為止，洽詢電話037-663038分機1813。
頭份市公所訂定「苗栗縣頭份市高齡長者居家環境安全改善補助辦法」，明年補助設籍或實際居住頭份且年滿80歲以上長者家庭，裝設浴廁扶手及止滑墊，民眾可洽合法立案廠商購買，1個月內檢附最近3個月全戶戶籍謄本、統一發票或收據正本，安裝或購買前後照片，及郵局存摺封面影本等文件向頭份市公所社會課申請，兩項最多補助1550元。
頭份市長羅雪珠表示，頭份市80歲以上長者約3300餘人，跌倒是僅次於交通意外的老人事故死亡的原因，且恐怕影響行動，造成家庭負擔，居家環境中，又以浴廁最容易滑倒，市公所獲得代表會預算及政策的支持，希望透過補助鼓勵裝設扶手及止滑墊，打造更安全無礙的居家環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言