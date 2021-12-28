翻轉最毒海岸線!竹縣推綠色海岸計畫獲中央9300萬補助

翻轉最毒海岸線，新竹縣政府推動綠色海岸風景遊憩計畫，爭取交通部觀光前瞻建設計畫9300萬元補助，改善新豐鄉坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施及竹北市新月沙灣遊憩區服務設施，縣府指出，工程將活化石滬觀光休閒地景、優化觀光基礎設施及環境、改善因淤沙閒置的漁港，預計明年底可完工。

新豐鄉海岸線曾因廢棄物堆置問題嚴重，被冠上「最毒海岸線」惡名長達10餘年，縣府環保局於2018年開始清運非法廢棄物，2020年完成清除，並由工務處接手重建海岸防護工程，縣府表示，歷經開挖清除有毒廢棄物、整治重建、拋石、築堤，新豐海岸線終於在最近陸續恢復它美麗的面貌。

縣府指出，綠色海岸風景遊憩計畫，南起竹北水月休閒農業區開始，北迄新豐鄉坡頭漁港，合計11.8公里海岸線、面積約1180公頃，透過爭取漁業署、觀光局等各方資源，帶動濱海地區繁榮，本次獲得交通部補助改善新豐、竹北濱海區的服務設施，以及百年石滬的親水空間。

農業處指出，交通部挹注3000萬元改善坡頭村石滬海岸親水空間，工程內容包含建置濱海生態步道、改善基礎觀光服務設施、設置濱海觀光及生態教育說明引導指標系統等。

交旅處表示，因淤沙而閒置多年的鳳坑漁港，也獲得4500萬進行鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備計畫案，預計將閒置漁港轉型為環境教育和親水遊憩的觀光新亮點，未來打造成為無動力水域遊憩推廣新基地。

另外，新月沙灣是台灣西北海岸唯一可親水的沙灘海岸，新月沙灣遊憩區內的觀光遊憩服務設施優化及改善計畫，總經費1800萬元，將補強現有觀景平台設施、改善2處現有林間休憩區設施及現有沖洗、淋浴設施，擴大並改善原有停車場，並優化沙灘廊道景觀設施。