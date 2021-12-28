產業文化資產特展今開幕 深入淺出看見過去與未來
文化部文化資產局「在此一方：產業文化資產特展」今日於文化資產園區開幕，以鐵道、能源、礦業等11大類產業，分別在7大展區中展出，除了台灣的學校及產業參與，韓國及賽普勒斯的學生也跨海展出，展期為期2個月，自今日起至明年2月27日。
文化部文化資產局指出，本次展覽匯聚2021年亞洲產業文化資產平台(ANIH)系列活動的精華成果，共規畫「產業文資X數位圖譜」、「產業文資X圖譜列柱」、「產業文資的人事物」、「ANIH國際青年論壇系列活動成果」、「產業文資X空間圖譜」、「產業文資X人文時光」、「產業文資X未來想像」等展區，以深入淺出的研究轉譯，搭配活潑生動的藝術、科技，引導觀眾探索台灣產業文化資產的在地特色，悠遊國內外的產業文資場所，並發掘台灣文資與全球歷史文化的脈絡連結，好玩、好看又好學。
展覽共同策展人李兆翔表示，大眾對文化資產多數感到陌生，為了不讓民眾看展感到枯燥乏味，現場展出簡單的物件，但是沒有太多的文字或資料，並設置QR Code，讓有興趣的民眾可以掃描，進一步了解更多訊息。
文化部文化資產局副局長粘振裕表示，這次展覽透過大量文獻、研究，呈現產業文化資產的轉型歷史，以及台灣從2012國際工業遺產協會發表「台北宣言」以來的積極參與，並結合今年工作坊青年人才的創新發想，展現出台灣對產業文資的傳承，以及產業文資現況的思考和對產業文資未來的展望，期待透過此次展示讓民眾看見文化資產過去的軌跡，並有賴大家共同努力、創造未來的無窮可能與想像。
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