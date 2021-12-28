迎接66歲校慶 竹市育賢國中跑道與球場啟用

新竹市政府投入經費改造育賢國中校內設施，中央大草坪與藍色跑道、籃球場均已整建完工，新竹市長林智堅表示，這是育賢國中66週年的最好禮物。

林智堅今天出席新竹市育賢國中運動場啟用典禮時致詞表示，他上任後重視3項教育工作，品格教育、新校園運動、運動，而運動對他而言相當重要。

林智堅說，過去升學主義必須犧牲體育課時間，直到自己有了孩子後，發現身體健康比什麼都重要，期待校園有寬敞的運動環境，讓孩童在校園盡情奔跑，擁有強健體魄並降低求學壓力。

新竹市政府教育處發新聞稿指出，育賢國中操場已有20年未整修，PU跑道老舊，孩童們容易受傷，市府投入新台幣2000多萬元進行改建，另新建籃球場，今天完工啟用，成為育賢國中新校園運動最後一片拼圖。