交長王國材盼促成竹竹苗觀光圈 帶動地方創生旅遊產業

交通部長王國材日前到新竹峨眉十二寮，與在地業者交流，業者建議串連峨眉湖環湖步道與十二寮地區連結，並打通竹81縣道連接獅山遊客中心；王國材會後則指示，將進行整體評估，盼竹竹苗觀光圈更進一步結合共識，因地制宜執行，帶動地方創生與區域內觀光發展。

參山國家風景區管理處表示，部長王國材已表示，從明年開始，觀光局規畫了觀光圈4年計畫，為全台觀光圈編列2億元預算，將為竹竹苗觀光圈注入更多的活力與亮點，來提升區域旅遊的服務品質。

王國材25日到新竹峨眉與在地業者舉行座談會，會中在地業者建議，建設中的峨眉湖環湖步道應與十二寮地區相互連結，串連周邊產業店家，並提出竹81縣道應打通中間的斷點與獅山遊客中心相通，還有將十二寮登山步道與峨眉湖步道串接等想法，讓更多遊客能欣賞到峨眉湖的湖光山色。

王國材表示，針對業者建議，將由觀光局進行整體規畫，結合新竹縣政府、峨眉鄉公所的力量一起解決路線規畫、用地取得、經費來源等問題。