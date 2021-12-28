交長王國材盼促成竹竹苗觀光圈 帶動地方創生旅遊產業

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
交通部長王國材（左3）到新竹峨眉與在地觀光業者交流，期盼促成竹竹苗觀光圈。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部長王國材（左3）到新竹峨眉與在地觀光業者交流，期盼促成竹竹苗觀光圈。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部長王國材日前到新竹峨眉十二寮，與在地業者交流，業者建議串連峨眉湖環湖步道與十二寮地區連結，並打通竹81縣道連接獅山遊客中心；王國材會後則指示，將進行整體評估，盼竹竹苗觀光圈更進一步結合共識，因地制宜執行，帶動地方創生與區域內觀光發展。

參山國家風景區管理處表示，部長王國材已表示，從明年開始，觀光局規畫了觀光圈4年計畫，為全台觀光圈編列2億元預算，將為竹竹苗觀光圈注入更多的活力與亮點，來提升區域旅遊的服務品質。

王國材25日到新竹峨眉與在地業者舉行座談會，會中在地業者建議，建設中的峨眉湖環湖步道應與十二寮地區相互連結，串連周邊產業店家，並提出竹81縣道應打通中間的斷點與獅山遊客中心相通，還有將十二寮登山步道與峨眉湖步道串接等想法，讓更多遊客能欣賞到峨眉湖的湖光山色。

王國材表示，針對業者建議，將由觀光局進行整體規畫，結合新竹縣政府、峨眉鄉公所的力量一起解決路線規畫、用地取得、經費來源等問題。

王國材 新竹 觀光局

延伸閱讀

基隆捷運綜合規劃 評估八堵同月台或同站轉乘

藍批交通部狀況多要王國材下台 綠指政院會做評斷

國民黨團：王國材上任半年交通部狂出包 應辭職下台

在野黨批「狀況連連、賴著不走」 王國材回應了

相關新聞

元旦升旗 桃竹苗各有千秋

竹市府昨公布2022年元旦升旗三大亮點，包括客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌，蘋果劇團、新竹欣蕾舞蹈團、新竹...

國1拓寬擬高架橋通竹北 居民反彈

國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫將以高架橋通過竹北，高公局昨在興安里開公聽會，民眾陳情高架橋緊鄰住宅大樓恐影響居住品質，且竹...

明德水庫勞工育樂中心 ROT簽約

苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案昨天簽約，得標廠商太和康養公司取得25年經營權，每年支付縣府至少100萬元的權利...

桃推拉拉山咖啡 衝擊水土保持？

桃市府推廣咖啡產業，昨宣布推出代表桃園咖啡的新品牌「拉拉山咖啡」，明年辦第一屆桃園咖啡莊園節及評鑑大會。但石門水庫每年因...

國1拓寬高架竹北段恐緊鄰大樓 居民要求改單側雙層設計

國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫將以高架橋通過竹北，今天立委邱泰源邀高公局到竹北興安里召開公聽會，被民眾陳情高架橋恐怕會緊鄰...

菜瓜布變身減塑 法國巴黎國際發明展獲金獎

絲瓜絡（菜瓜布）不僅是刷洗清潔利器，國立聯合大學學生徐捷中、江至軒、徐啟哲、江真蓁巧思，研發成包裝材，隔熱、避震，盛裝雞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。