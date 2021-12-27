國1拓寬高架竹北段恐緊鄰大樓 居民要求改單側雙層設計

國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫將以高架橋通過竹北，今天立委邱泰源邀高公局到竹北興安里召開公聽會，被民眾陳情高架橋恐怕會緊鄰住宅大樓影響居住品質，且竹北轉接道更加劇塞車問題，要求高公局重新規畫，對此高公局表示會再檢討，審視竹北段是否能做更完善的路線設計。

高公局表示，拓寬計畫將以湖口隧道截彎取直進入竹北，並在原平面車道兩側興建南北向各2線車道高架橋通過，同時高架段也將興建北入南出的轉接道，銜接平面段疏導車流，也一併規畫以系統交流道方式連接台68線快速公路，服務更多新竹地區民眾。

今天在公聽會上，不少高速公路西側的大樓管委會都派代表出席，表示未來如果興建起高架橋，橋面將緊鄰一旁大樓，不僅有噪音、空汙問題，更有安全疑慮，有居民質疑高架橋將緊貼陽台，還有媽媽擔心如果家中孩子不慎將玩具丟出窗外「都能砸中高速公路上行進的車輛」。

民眾要求高公局把高架橋改到高速公路東側，以單側雙層的形式通過，不僅是東側沿線主要都是公園綠地，且離最近的住宅大樓至少還有百公尺以上的距離，反觀西側幾乎都是整排大樓，民眾更表示不要補償金，也不需要補助安裝隔音氣密窗或新風空調設備，只希望高公局重新設計規畫。

民眾也要求高公局檢討南向竹北轉接道的設置必要性，認為湖口往竹北的南下路段幾乎隨時都在塞車，且轉接道匯入平面與竹北交流道相距不遠，一旦設置轉接道，車流交織只會造成塞車更嚴重，建議就算要設置應只開放給公務應急車輛通行。

縣議員張珈源發言表示，竹北人口已經超過20萬人，高速公路塞車已經變成日常，高公局不能不謹慎規畫；竹北市民代表蔡蕥鍹說，高公局應該好好思考單側雙層高架的可行性，同時要求高公局再提供更詳細的設計書供民眾詳閱，或製作模擬動畫進一步說明。

對此高公局與會代表回應，未來高架段會施作6米高隔音牆及減噪路面，伸縮縫也會做封閉性處理，且禁行大貨車減少噪音，強調「對地面、低樓層建築影響小」，卻被居民回應現在噪音已經很嚴重，未來西側高架橋更緊貼民宅，只會影響更大，怒嗆「邀請高公局官員們，到我家睡一晚看看。」