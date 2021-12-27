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菜瓜布變身減塑 法國巴黎國際發明展獲金獎

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
絲瓜絡（菜瓜布）變身包裝材，發明作品在今年巴黎國際發明展勇奪金獎肯定。記者范榮達／攝影
絲瓜絡（菜瓜布）變身包裝材，發明作品在今年巴黎國際發明展勇奪金獎肯定。記者范榮達／攝影

絲瓜絡（菜瓜布）不僅是刷洗清潔利器，國立聯合大學學生徐捷中、江至軒、徐啟哲、江真蓁巧思，研發成包裝材，隔熱、避震，盛裝雞蛋及玻璃瓶等，還可以重複利用，有效節省塑膠使用，發明在今年巴黎國際發明展勇奪金獎肯定。

苗栗縣團隊及廠商參加今年10月23日到11月1日的第120屆巴黎國際發明展，8件發明品勇奪2金3銀3銅獎的成績，且有多件作品，已有合作廠商研發商品應用，苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府工商處長詹彩蘋等人今天頒獎表揚，聯大校長李偉賢、工業設計系兼設計與品牌研究中心主任徐義權與會觀禮。

其中，絲瓜絡包裝材獲得金獎，團隊指出絲瓜絡包裝材在發明展大獲好評，不僅可以替代塑膠製品，還能重複使用，也能在自然環境分解，成本僅比塑膠製品稍高，但絲瓜栽種容易，利用成包裝材，農民的收入也會比種水稻還高，一舉數得。

獲獎作品還包括金獎水熱式火鍋；銀獎自行車龍頭之電子用品磁吸裝置、手機自拍神器雨傘、磁吸式拖把；銅獎抗菌砧板製造方法、可快速組合及拆卸收納架、支撐墊及使用其之防護背包。

苗栗縣團隊及廠商參加今年巴黎國際發明展，8件發明品勇奪2金3銀3銅獎的成績，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人今天表揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣團隊及廠商參加今年巴黎國際發明展，8件發明品勇奪2金3銀3銅獎的成績，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人今天表揚。圖／苗栗縣政府提供

發明展 巴黎 苗栗縣 聯合大學

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