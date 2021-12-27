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桃園龍潭大池跨年煙火秀 活動停車資訊報你知

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
2021年「龍潭大池跨年煙火秀」晚會活動大池周邊路邊停車格位，龍潭運動公園旁及公有、民間收費停車場等可供參觀遊玩民眾使用。記者翁唯真／翻攝
2021年「龍潭大池跨年煙火秀」晚會活動大池周邊路邊停車格位，龍潭運動公園旁及公有、民間收費停車場等可供參觀遊玩民眾使用。記者翁唯真／翻攝

跨年活動即將到來，各地都有精彩的跨年活動讓民眾有許多選擇，桃市府於龍潭區龍潭大池周邊舉辦2021年「龍潭大池跨年煙火秀」晚會活動，活動自12月31日下午4時30分起至翌日凌晨0時10分止，警方也呼籲民眾盡量將車輛停於周邊停車場，採徒步方式前往會場，以避免交通堵塞。

此次活動內容包含「桃園客家音樂接力迎新年」、「龍潭這Young最精彩」音樂晚會及長達180秒的跨年煙火秀等各項活動，預計將吸引數萬人參觀民眾湧入龍潭區，另加上轄區石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區，將衝擊龍潭區的交通狀況。

對於活動會場周邊相關停放車位置路段建議，除了龍潭區大池周邊的新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位，龍潭運動公園旁及龍華路公有停車場、東龍路200巷及北龍路民間收費停車場等可供參觀遊玩民眾使用。

龍潭警分局長蔡啟仁呼籲民眾，勿於活動會場周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用規劃停車場，以免車流延滯及耽誤行車時間。

停車場 跨年 石門水庫 桃園

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