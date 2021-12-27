退休師捐30年濕地珍貴鳥照 鄭文燦：濕地成候鳥第一站

桃園市長鄭文燦今天前往大園區許厝港濕地，主持環教設施場所暨濕地保育工作站揭牌，歡迎鳥友賞鳥及學校師生戶外教學景點，桃園區青溪國中退休老師曾義和無償捐贈30年來拍攝鳥類物種5萬張珍貴照片、幻燈片給市府收藏，鄭文燦表示，許厝港濕地整治後，過境候鳥已增至241種，也是很多珍貴候鳥飛抵台灣的第一站，已是台灣最有特色的水鳥樂園。

市政府也辦理2021冬候鳥季窺見許厝港濕地秘境賞鳥活動，吸引大園區圳頭國小師生戶外生態教學，進一步認識濕地生態，青溪國中生物老師義和自台灣師大畢業執教25年後退休，他30年來拍攝許厝港鳥類物種，「發現很多鳥類物種不是台灣的」，他鳥類物種5萬張珍貴照片、幼燈片捐贈市府收藏，鄭文燦代表受贈和致贈感謝獎座。

曾義和表示，他30年前擔任生物老師時，當時發現台北關渡很多鳥類、新竹金城湖很多鳥類，他一步一步推測鳥類遷徒路徑，找到許厝港濕地，當時濕地鳥類無人記錄，他想由生物老師做記錄最適當，一頭栽入拍攝記錄鳥類物種至今，拍過鳥類物種不知多少，看到地球候鳥遷遷徒經過，他將拍攝的照片打在電腦記錄時，「讓我覺得很有滿足感」。

鄭文燦表示，曾義和以長期觀察、拍攝大園濱海野鳥生態，作品更發表在「大地」環境生態雜誌，無私分享貢獻自己拍攝鳥類珍貴照片、幻燈片，為許厝港濕地留下珍貴記錄，讓孩子一賭許厝港濕地30年來候鳥遷徒生態，資料將由海管處進行數位分類典藏，作為環境教育推廣使用。