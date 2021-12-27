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傳承發揚文化、技藝 苗栗之光徐運金、鍾逸彥獲表揚
太極拳名家徐運金、逸蘭軒掌中劇團團長鍾逸彥分別獲得第一屆「台灣之光百業菁英獎-太極武藝菁英獎」、第三屆「青年金掌獎-最佳主演獎」，苗栗縣副縣長鄧桂菊今天上午接見表揚，肯定兩人「苗栗之光」，傳承發揚文化、技藝。
70歲徐運金50年前開始學習太極拳，1977年推廣楊發揚太極文化，並舉辦全國及國際性比賽，將太極拳推廣到國際，學生遍及全台，獲得台灣之光百業菁英獎的太極武藝菁英獎；此外，金掌獎是布袋戲界的奧斯卡獎，象徵偶戲界最高榮譽，28歲鍾逸彥結合傳統與創新，多元兼併各項技藝推廣布袋戲，他在2021雲林國際偶戲節榮獲青年金掌獎最佳主演獎，讓人看見年輕世代傳承的希望。
鄧桂菊、縣議會副議長李文斌、縣議員徐功凡、縣府文觀局長林彥甫等人在縣府2樓會客室，表揚徐運金、鍾逸彥，稱讚兩人是「苗栗之光」，徐運金、鍾逸彥小秀身手，功力獲得滿堂彩。
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