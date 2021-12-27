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健康是最美的風景 明德水庫勞工育樂中心ROT案簽約

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，業者開發健康體驗、度假養生等服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，業者開發健康體驗、度假養生等服務。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，得標廠商太和康養國際投資股份有限公司取得25年經營權，每年支付至少100萬元的權利金，業者以「健康是最美的風景」理念，開發健康體驗、度假養生服務，包括重啟遊艇遊湖，打造觀光旅遊新地標。

今天簽約備受地方期待，水庫邊劉姓居民表示，明德水庫早期曾是全台四大水庫之一，山明水秀遊客如織，尤其是乘坐遊艇環湖，更是一大賣點，現在國道1號頭屋交流道開通，交通更方便利，很期待ROT案簽約，能夠帶動觀光、產業發展，恢復昔日榮光。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、太和康養總經理高鳳嬪代表簽約，縣府勞工及青年發展處指出，勞工育樂中心ROT案基地範圍約1890坪，包括1年整建期與24年營運期，依發展觀光條例規定，會館必須於2025年1月22日前取得旅館登記，ROT案營業收入1.25%到2.25%權利金，交付縣政府，每年至少100萬元。

高鳳嬪說，太和康養以「健康是最美的風景」理念，以頭屋鄉蘊藏客家生活文化、明德茶文化、魯冰花景點故事，與低碳遊艇遊湖活動等，點線面連接慢城等景點，開發特色健康體驗、度假養生的服務，此外，回饋鄉親參與社區老人送餐、樂齡學堂及打掃清潔等公益活動，採購在地小農蔬果，聘用7名苗栗員工，包括2名身心障礙員工，ROT案希望結合明德水庫、頭屋鄉及苗栗縣一起發展。

陳斌山期待ROT案為地方發展注入活水，他表示，縣府在明德水庫爭取1.5億元觀光景區遊憩廊帶計畫，及4.5億元環湖自行車道暨步道計畫，將於明年啟動， 搭配ROT案，可以發揮場館最大效益。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，業者開發健康體驗、度假養生等服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，業者開發健康體驗、度假養生等服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，業者開發健康體驗、度假養生等服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案今天簽約，業者開發健康體驗、度假養生等服務。記者范榮達／攝影

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