原民台址落腳桃園 原民語言傳播大樓動工 2024年啟用

行政院原住民委員會成立25周年最重大工程落腳桃園! 原住民族語言傳播大樓新建工程今天上午在桃園市青埔舉行開工典禮，原民會主委夷將．拔路兒與桃園市長鄭文燦主持動工，原民會全額補助17億元，在機捷A17站旁約6700坪基地興建原民語言傳播大樓，預定2024年6月完工啟用，也讓原住民電視台終於有「自己的家」。

鄭文燦表示，原民語言傳播大樓動工興建，未來原住民2個重要基金會進駐，原住民電視台的永久台址落腳在此，工程總經費17億元，扣除電視台設備，營造成本11億2600萬元，市府代辦工程，預定2024年6月完工，將成為原住民影視基地，記錄台灣多元豐富的原住民文化資產，成為原民文化地標。

夷將．拔路兒表示，該大樓特別命名「原住民族語言傳播大樓」，主要是要傳承原住民族語言，並透過傳播來傳承原民文化，過去原民會原民台10幾年來都在其他電視台租用辦公室及設備，媒體工作一直不穩定，在蔡總統6年前承諾下，原民會重大工程落腳桃園，終於有自己的永久大樓。

原住民族語言傳播大樓工程佔地6700坪，計畫興建地上4層樓、地下2層樓建築物，規畫商店、經典文創展場、原民風味餐廳、常設展間、多媒體會議室、辨公室及駐點生活空間，具典藏、展覽、商品展售、育成中心功能，地下室規畫停車場，也是桃園市府繼青埔地區規畫桃園流行音樂露天劇場、國際原住民族文化園區之後的第三期工程，包括立委多人出席動工典禮。