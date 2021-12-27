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2022元旦升旗 竹市府今公開三大亮點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府周邊將舉辦元旦早餐市集（資料照）。圖／市府提供
市府周邊將舉辦元旦早餐市集（資料照）。圖／市府提供

新竹市府元旦升旗典禮將於明年1月1日上午7點半在市府前廣場舉辦。市府今公開三大亮點，包括客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌；蘋果劇團暖場表演、新竹欣蕾舞蹈團、新竹女中儀隊表演及創作歌手黃薇等精采演出；最後是民眾最期待的「早餐市集」，還有店家推出「元旦限定早餐」。

社會處表示，2022年竹市元旦升旗典禮將由蘋果劇團以兒童教育戲劇互動方式揭開序幕，更特別邀請在地客家歌手黃子軒與山平快，攜手沂風合唱團帶領市民唱國歌，升旗典禮後演唱經典歌曲。

此外，還有市府廣場周邊的早餐市集、音樂欣賞與飲食專區，今年早餐市集共20攤，包含興土司、阿桂的手作吐司、躲在森林裡的燒餅屋、活力女孩、享噹初、大麥煙燻滷味、食當包點心鋪、飛鳥製豆所、日好食事不脹氣雞蛋糕、貓室手作小鬆餅、藏點子手作烘焙、白甘蔗汁、有盒桂事、山田麻糬製造所、泰式煎餃、桔祥農莊、眷村龐、東野日式小缽料理、豐盛堂美式漢堡及笑嘻嘻的手作烘培等。

社會處指出，現場有多樣美味中、西式餐點供民眾選購，其中，興土司、阿桂的手作吐司、躲在森林裡的燒餅屋與活力女孩更推出2022元旦限定早餐，有客家酒釀豬肉吐司、蔬果蛋沙拉堡、黑糖肉桂卷、虎咬豬燒餅、皮蛋蛋餅及草莓三明治等，數量有限，限定販售時間為元旦早上6點到10點。

另外，元旦當天民眾除參加升旗典禮外，現場只要準備5張今年11月到12月的統一發票（含雲端發票），即可兌換元旦限定可愛「老虎小方巾」，數量共2500條，換完為止。

市府周邊將舉辦元旦早餐市集（資料照）。圖／市府提供
市府周邊將舉辦元旦早餐市集（資料照）。圖／市府提供
四家店家將推出元旦限定早餐。
四家店家將推出元旦限定早餐。

早餐 新竹 統一發票

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