楊梅京兆堂爆文資爭議 桃文化局：9成所有權人反對提報

百年歷史楊梅「京兆堂」客籍宋家老厝傳出即將拆除，引爆文資保存爭議。市府文化局今天發出5點聲明，強調全案均依文化資產保存法相關規定辦理，且京兆堂超過9成所有權人均反對提報，文化局尊重所有權人意願，也會充分溝通。

文化局表示，市府11月26日接獲民眾提報京兆堂，即依文化資產保存法啟動暫定古蹟程序，並於11月28日會勘，經文資委員現勘後決議「不暫定古蹟」。另經文資委員評估建物價值、空間改建現況、未來管理維護及再利用及相關人員意見後，也決議「不列冊追蹤」。

文化局表示，京兆堂並無列入市府106年及108年度的「有形文化資產相關普查計畫」中，也不是文化資產保存法規定的列冊追蹤建物，且京兆堂超過9成所有權人已達成共同協議，表達反對提報立場。

文化局表示，本次提報審核過程， 文資委員除參考提報資料及所有權人意見外，也對建物本身價值、改建現況、與後續管理維護等方面做整體考量，但京兆堂涉及個人私有產權，仍應尊重所有權人意願並充分溝通，避免加深對立。