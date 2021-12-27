快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊梅京兆堂爆文資爭議 桃文化局：9成所有權人反對提報

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市楊梅「京兆堂」客家老屋拆除保留爆爭議。圖／取自蕭文杰臉書
桃園市楊梅「京兆堂」客家老屋拆除保留爆爭議。圖／取自蕭文杰臉書

百年歷史楊梅「京兆堂」客籍宋家老厝傳出即將拆除，引爆文資保存爭議。市府文化局今天發出5點聲明，強調全案均依文化資產保存法相關規定辦理，且京兆堂超過9成所有權人均反對提報，文化局尊重所有權人意願，也會充分溝通。

文化局表示，市府11月26日接獲民眾提報京兆堂，即依文化資產保存法啟動暫定古蹟程序，並於11月28日會勘，經文資委員現勘後決議「不暫定古蹟」。另經文資委員評估建物價值、空間改建現況、未來管理維護及再利用及相關人員意見後，也決議「不列冊追蹤」。

文化局表示，京兆堂並無列入市府106年及108年度的「有形文化資產相關普查計畫」中，也不是文化資產保存法規定的列冊追蹤建物，且京兆堂超過9成所有權人已達成共同協議，表達反對提報立場。

文化局表示，本次提報審核過程， 文資委員除參考提報資料及所有權人意見外，也對建物本身價值、改建現況、與後續管理維護等方面做整體考量，但京兆堂涉及個人私有產權，仍應尊重所有權人意願並充分溝通，避免加深對立。

文化局 文化資產 古蹟

延伸閱讀

百年京兆堂傳拆 引爆文資爭議

彰化表揚績優文化志工 將規劃志工時間銀行

桃園「京兆堂」爆爭議 學者批市府花5億蓋公園不願保老屋

桃園128年「京兆堂」無望列古蹟待拆 學者批政府無作為

相關新聞

2022元旦升旗 竹市府今公開三大亮點

新竹市府元旦升旗典禮將於明年1月1日上午7點半在市府前廣場舉辦。市府今公開三大亮點，包括客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合...

原民台址落腳桃園 原民語言傳播大樓動工 2024年啟用

行政院原住民委員會成立25周年最重大工程落腳桃園! 原住民族語言傳播大樓新建工程今天上午在桃園市青埔舉行開工典禮，原民會...

楊梅京兆堂爆文資爭議 桃文化局：9成所有權人反對提報

百年歷史楊梅「京兆堂」客籍宋家老厝傳出即將拆除，引爆文資保存爭議。市府文化局今天發出5點聲明，強調全案均依文化資產保存法...

竹市修囤房稅 最快後年開徵

新竹市政府將推動課徵囤房稅政策，昨強調不影響自住用房屋且不轉嫁房客，針對非自住用房屋徵收稅率將採差別稅率，5戶以下從1....

芎林打造方口獅公園 濃濃客家風

竹縣芎林鄉公一及公三公園昨動工，公一公園因設計方口獅造型溜滑梯，被稱為方口獅公園，副縣長陳見賢說不僅是台灣首座，也是世界...

苗縣有線電視費率 多了200元組合

苗栗縣明年有線電視費率除了每月每戶560元，首次新增200元方案，可以收看27個有線電視頻道，許多收視戶開心多一種選擇，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。