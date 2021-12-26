台南龍崎光節空山祭開幕 帶給民眾山林藝術饗宴

2021龍崎光節空山祭活動，今天傍晚舉行開幕儀式，開幕表演由龍崎在地平均年齡80歲以上長者帶來「崎頂一級棒」樂齡活力秀，展場內《世界樹之泉》作品區更有來自舞蹈家周書毅及音樂人王榆鈞，以音樂、舞蹈及科技光影與龍崎山林相互共演，場面相當熱鬧。

台南市長黃偉哲表示，龍崎光節空山祭邁入第3年，也成功打響了品牌知名度，市府團隊會努力讓活動一年比一年更好，邀請更多朋友來台南旅遊，一起來龍崎欣賞最有藝術氣息的山林燈節。

台南市文化局說，其中《世界樹之泉》作品首度於空山祭展覽中引進科技藝術互動裝置，利用多達200多隻LED螢幕結合紫光燈及螢光光蟲，搭配聲光效果，在真實與數位森林中創造出一片流動夜光，帶給民眾一場視覺與聽覺的藝術饗宴。

此外，「2021龍崎光節－空山祭」以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感發展主題故事「惡地伏流」，敘說一個在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事。

文化局說明，龍崎光節－空山祭延續去年活動經驗採售票制，只要1個銅板價（50元）即可看展，相當超值。

「2021龍崎光節空山祭」展期自2021年12月25日至2022年2月28日，每周二及除夕(1/31)為休展日。展期前2日（12月25至26日）試營運免票，12月27日起門票採限額發售，平日票可於展期內非假日之週一、三、四、五使用，其餘週六日、春節假期及國定假日則適用假日票，每日限額5000張。