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台南龍崎光節空山祭開幕 帶給民眾山林藝術饗宴

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
2021龍崎光節空山祭活動，今晚登場。圖／台南市政府提供
2021龍崎光節空山祭活動，今晚登場。圖／台南市政府提供

2021龍崎光節空山祭活動，今天傍晚舉行開幕儀式，開幕表演由龍崎在地平均年齡80歲以上長者帶來「崎頂一級棒」樂齡活力秀，展場內《世界樹之泉》作品區更有來自舞蹈家周書毅及音樂人王榆鈞，以音樂、舞蹈及科技光影與龍崎山林相互共演，場面相當熱鬧。

台南市長黃偉哲表示，龍崎光節空山祭邁入第3年，也成功打響了品牌知名度，市府團隊會努力讓活動一年比一年更好，邀請更多朋友來台南旅遊，一起來龍崎欣賞最有藝術氣息的山林燈節。

台南市文化局說，其中《世界樹之泉》作品首度於空山祭展覽中引進科技藝術互動裝置，利用多達200多隻LED螢幕結合紫光燈及螢光光蟲，搭配聲光效果，在真實與數位森林中創造出一片流動夜光，帶給民眾一場視覺與聽覺的藝術饗宴。

此外，「2021龍崎光節－空山祭」以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感發展主題故事「惡地伏流」，敘說一個在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事。

文化局說明，龍崎光節－空山祭延續去年活動經驗採售票制，只要1個銅板價（50元）即可看展，相當超值。

「2021龍崎光節空山祭」展期自2021年12月25日至2022年2月28日，每周二及除夕(1/31)為休展日。展期前2日（12月25至26日）試營運免票，12月27日起門票採限額發售，平日票可於展期內非假日之週一、三、四、五使用，其餘週六日、春節假期及國定假日則適用假日票，每日限額5000張。

文化局說，歡迎有意觀展的朋友即早預購規劃行程，避免當日現場向隅，購票請上口袋售票系統https://www.tikipoki.com.tw。相關售票資訊、各項優惠及更多活動詳情請隨時鎖定活動官方粉絲頁：https://www.facebook.com/longcilightfestival。https://udn.com/news/story/7320/5988872

2021龍崎光節空山祭活動，今天舉行開幕儀式，龍崎在地平均年齡80歲以上長者帶來「崎頂一級棒」樂齡活力秀。圖／台南市政府提供
2021龍崎光節空山祭活動，今天舉行開幕儀式，龍崎在地平均年齡80歲以上長者帶來「崎頂一級棒」樂齡活力秀。圖／台南市政府提供
2021龍崎光節空山祭活動，今晚開幕。圖／台南市政府提供
2021龍崎光節空山祭活動，今晚開幕。圖／台南市政府提供

文化局 台南 黃偉哲

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