桃市府表揚績優教保員 鄭文燦：教產業是桃園無形優勢

桃園市政府今天舉辦績優教保服務機構及優良人員表揚大會，今年表揚10個績優教保服務機構、67名優良教保服務人員、15名優良廚工及司機、行政人員（含專任護理人員），感謝教保人員及團隊以愛心及專業努力灌溉，為兒童的發展打下最好的起跑點，成為桃園的無形優勢，讓年輕家庭可以沒有後顧之憂。

鄭文燦市長表示，孩子需要在有愛、有啟發的環境成長，教保人員和機構的許多付出是外界無法看到的，感謝桃園的教保團隊，引進及採納許多新式、啟發式的幼兒教育方式，讓孩子在體適能、認知、情緒、團體群性等方面，得到充分照顧，為生命打下一個最好的起跑點，讓每個孩子人生潛力能夠發揮。

鄭文燦指出，台灣面臨出生率的歷史低點，去年新生兒人口約16萬名，今年到12月底約為15萬多名，各縣市都面臨少子化、高齡化的雙重挑戰，桃園去年有2萬1000名新生兒，今年約2萬，在六都之中生育率仍最高。市府也希望成為教保產業的後盾，桃園不只率先推動育兒津貼跟幼教津貼，也在全國統一實施津貼政策後，加碼設備補助及鼓勵措施，希望和教保產業一起攜手，讓桃園的年輕家庭敢生、能養、好好生活。

鄭文燦說，公立、非營利、準公共化與私立4種不同類型的教保機構各有優勢，市府以不同政策支持幼教機構健康成長，目前提供教學及設備補貼，包括協助購置改善空氣品質設備，逐步增設廚房臭氧洗手消毒設備等。此外，桃園也輔導休閒農場成為戶外教學及環境教育認證場所，因應疫後振興，提供每位學生500元的補貼方案，鼓勵學校戶外教學；市府非常重視幼保人員權益，提供保障政策，讓幼教產業能夠穩定健康的成長，幼教專業品質更提升。