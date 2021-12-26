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新竹縣教育機構集資獻愛心 買年菜助獨老過好年

中央社 / 新竹縣26日電

新竹縣一間教育機構號召合作廠商與學校單位募資，今天將新台幣10萬元支票捐給新竹縣中華照顧者關懷協會，幫轄內獨居老人年購買年菜，溫暖過好年。

社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會今天發新聞稿表示，協會將於農曆過年前辦理「獨老禦寒冬．年菜好過冬」活動，送愛到家溫暖大新竹區約900名弱勢獨居長輩的心。

新竹縣中華照顧者關懷協會表示，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，社福界迎來難熬募款寒冬，感謝皇家全球教育機構發揮愛心，號召旗下合作廠商與學校單位、教師群響應年菜募集活動。

新竹縣中華照顧者關懷協會指出，皇家全球教育機構共募集到新台幣10萬元，該機構今天舉辦尾牙時捐出，供中華照顧協會購買年菜，讓大新竹區清寒弱勢獨居長者也能享用一頓熱騰騰的春節年夜飯。

皇家全球教育機構董事長章潔於稿中表示，今年因疫情關係，很多事情都不如預期，好在下半年產業經濟得以復甦，機構也能為社會公益盡一分心力。

中華照顧者關懷協會表示，協會每年過年前都會為轄內900名獨居老人準備年菜，今年的款項尚缺，盼行有餘力的人都能用小小力量幫助這群獨居長輩。

新竹 獨居老人 年菜

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