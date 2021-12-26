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桃園角板山行館梅花開了 31日梅花季開幕賞梅品茶聽音樂

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區角板山行館梅園梅花開了，31日舉辦角板山梅花季開幕，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。圖／楊勝評提供
復興區角板山行館梅園梅花開了，31日舉辦角板山梅花季開幕，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。圖／楊勝評提供

「凌寒獨自開，遙知不是雪」形容梅花開，桃園市政府觀旅局長楊勝評今天下午表示，最近寒流來襲，復興區角板山行館梅園梅花開了，白色花瓣點綴枝頭，該局預計本月31日舉辦2022角板山梅花季「盡收梅角山．藝遊」開幕，如今花況已開7成，歡迎遊客元旦假期上山賞梅、品茶、聽音樂。

角板山行館梅園面積2公頃、栽種植296棵梅樹，老梅樹在1961年間栽種，為北台灣最大的梅園之一，梅花近日相繼開開綻放，散發陣陣花香，氣溫驟降之下，梅樹有如換上雪白新妝，觀旅局風管處預估，梅花賞花期即日起至1月中旬前，今天假日吸引許多遊客提前上山賞梅遊憩。

楊勝評表示，角板山行館梅園梅花開放7成多，正是賞梅時刻，行館步道、戰備隧道景觀開放參觀，園區生態池整修完成，更適合遊玩，該局31日至明年1月2日舉辦角板山梅花季「盡收梅角山．藝遊」活動，配合古箏演奏、茶道、寫春聯、草地遊戲及市集等活動，提供民眾元旦假期上山賞梅、品茶、聽音樂，享受冬日美景。

復興區角板山行館梅園梅花開了，31日舉辦角板山梅花季開幕，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。圖／楊勝評提供
復興區角板山行館梅園梅花開了，31日舉辦角板山梅花季開幕，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。圖／楊勝評提供
復興區角板山行館梅園梅花開了，31日舉辦角板山梅花季開幕，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。圖／楊勝評提供
復興區角板山行館梅園梅花開了，31日舉辦角板山梅花季開幕，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。圖／楊勝評提供

梅花 角板山 賞梅 桃園

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