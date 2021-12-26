桃園角板山行館梅花開了 31日梅花季開幕賞梅品茶聽音樂

「凌寒獨自開，遙知不是雪」形容梅花開，桃園市政府觀旅局長楊勝評今天下午表示，最近寒流來襲，復興區角板山行館梅園梅花開了，白色花瓣點綴枝頭，該局預計本月31日舉辦2022角板山梅花季「盡收梅角山．藝遊」開幕，如今花況已開7成，歡迎遊客元旦假期上山賞梅、品茶、聽音樂。

角板山行館梅園面積2公頃、栽種植296棵梅樹，老梅樹在1961年間栽種，為北台灣最大的梅園之一，梅花近日相繼開開綻放，散發陣陣花香，氣溫驟降之下，梅樹有如換上雪白新妝，觀旅局風管處預估，梅花賞花期即日起至1月中旬前，今天假日吸引許多遊客提前上山賞梅遊憩。