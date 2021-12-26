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桃園「京兆堂」爆爭議 學者批市府花5億蓋公園不願保老屋
桃園市楊梅「京兆堂」客家老屋拆除保留最近引爆爭議，提報保存的國立台北教育大學兼任助理教授蕭文杰今天表示，桃園市府可以花5億元蓋乙未戰爭紀念公園假地景、卻不願花小錢保留乙未戰爭前2年（1893）的京兆堂建築古蹟，這棟楊梅水流東地區唯一燕尾烏黑瓦客家建築，即將面臨拆除，文化局文資程序處理消極怠惰，他建議希望比照新北市文資保留作法，當做遺址移到公園異地保存。
市政府文化局文化資產科長董俊仁表示，京兆堂老屋是私人物業資產，11月底收到提報主張該屋有拆除危機，立即啟動文資程序作業，依文資法在12月中旬辦理文資價值會勘，文資委員決議為老屋不具保存「不列冊追蹤」，目前文資程序已經完備，該老屋不做管制，交由業主關係人與建商協議進行處分，根據新北市作法，保留文資身分建築才由文化局進行異地保留。
蕭文杰關切楊梅京兆堂老屋古蹟未來，他在臉書一再爭取京兆堂老屋保留，他表示，楊梅宋氏先祖來台拓墾，1893年建築京兆堂，正身門雙凹壽設計，正廳下有五星石、燕尾屋脊、屋脊剪黏，特殊使用的青灰屋瓦、來自泉州的白石為石板、石階，屋身牆基為台灣卵石砌成，有客家特色的泥塑、剪黏、彩繪、圖像民間藝術價值，見證楊梅拓墾發展歷程具歷文價值，桃園市府應該主動提出古蹟保存機制。
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