桃園「京兆堂」爆爭議 學者批市府花5億蓋公園不願保老屋

桃園市楊梅「京兆堂」客家老屋拆除保留最近引爆爭議，提報保存的國立台北教育大學兼任助理教授蕭文杰今天表示，桃園市府可以花5億元蓋乙未戰爭紀念公園假地景、卻不願花小錢保留乙未戰爭前2年（1893）的京兆堂建築古蹟，這棟楊梅水流東地區唯一燕尾烏黑瓦客家建築，即將面臨拆除，文化局文資程序處理消極怠惰，他建議希望比照新北市文資保留作法，當做遺址移到公園異地保存。

市政府文化局文化資產科長董俊仁表示，京兆堂老屋是私人物業資產，11月底收到提報主張該屋有拆除危機，立即啟動文資程序作業，依文資法在12月中旬辦理文資價值會勘，文資委員決議為老屋不具保存「不列冊追蹤」，目前文資程序已經完備，該老屋不做管制，交由業主關係人與建商協議進行處分，根據新北市作法，保留文資身分建築才由文化局進行異地保留。