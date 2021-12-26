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桃園128年「京兆堂」無望列古蹟待拆 學者批政府無作為

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
京兆堂屬於「一堂雙橫」的傳統客家三合院。記者鄭國樑／攝影
京兆堂屬於「一堂雙橫」的傳統客家三合院。記者鄭國樑／攝影

桃園市楊梅區宋家「京兆堂」是客家傳統三合式建築有128年歷史，雖然保有許多珍貴的建築形制，但是上千坪的基地屬於共同持分，已經有約4成土地賣給建商，京兆堂面臨被拆除推新建案，引起部分文化界和宋家子孫重視，紛紛為京兆堂請命，希望列為古蹟保留保存難得的文化資產

文化局表示，今年11月受理台師大蕭文杰老師「京兆堂」暫列古蹟提案後，就按文化資產保存相關法規啟動審查程序，11、12月各辦過1次法定會勘，提案人和不同的委員都參與，但認為不具保存的價值，基於尊重審查委員和地主意見，因此京兆堂要如何處置，還是由土地與建築物持有人決定。

宋家子孫對「京兆堂」是否要保存的看法不一，希望保留的一方也強調不會阻饒其他人賣地，願意捐出50坪的地讓政府協調建商，保留京兆堂建築作為永久展館，同時盼望京兆堂珍貴的石壁、烏瓦等建材能被妥善保存。宋家後代原本希望辦一場「京兆堂最後風采」活動，不過引來家族不同的聲音，也在昨天透過臉書宣布取消。

文化局指出，兩次會勘的時候，到場的宋家人希望保留建築物珍貴的石材和捐地保存建築，蕭文杰老師也提到用容積轉移或其他獎勵優惠措施保留文化資產的做法，因為暫列古蹟的提案沒通過，所以還是要尊重相關地主的意見，需要政府協助的部分，文化局也願意配合，事實上過去也有協調容積轉移，和提出獎勵措施設法保存文化資產的做法，不過最後還是要看地主的意願。

文化局兩次會勘的時候，有審查委員認為楊梅宋崇玉京兆堂建築物部分物件有文資價值，但整體完整性不佳內部多已修建，而且所有權人已與建商妥協轉讓，再利用價值不高。另外也有委員表示京兆堂為一堂二橫的形制，化胎、土地龍神皆具，建築裝飾尚細緻，但是除石棋出檐較少見，其餘仍見於桃園的民宅，桃園的文化資產經指定或登錄的民宅已見此做法，故而獨特性不高，建議不予列冊。

支持保留的學者、宋家後代反駁，指出超過100年的建築，裝載著許多人民的生命故事、記憶，更不用說審查委員明明知道建築材料與形式都是少見的，不需要膚淺的眼光、字句來評估宋家京兆堂有沒有價值，甚至抨擊會勘是竟輕蔑的眼光踐踏楊梅人的歷史。蕭文杰不滿京兆堂20多年前就被升直轄市前的桃園縣政府列為珍貴的建築，但是政府這些年來完全沒有作為任由建築荒廢，甚至變賣土地。

桃園民居調查報告書顯示，京兆堂為宋氏開台祖宋德良派下五房宋崇玉建於1839年（清光緒19年），基地1000多坪，屬於客家傳統「一堂雙橫」的三合院形制。

「屋主」貼告示要求勿入內。記者鄭國樑／攝影
「屋主」貼告示要求勿入內。記者鄭國樑／攝影
京兆堂屋內部分已經整修換上現代化建材。記者鄭國樑／攝影
京兆堂屋內部分已經整修換上現代化建材。記者鄭國樑／攝影
京兆堂有128年歷史。記者鄭國樑／攝影
京兆堂有128年歷史。記者鄭國樑／攝影
京兆堂旁邊是後代子孫住家。記者鄭國樑／攝影
京兆堂旁邊是後代子孫住家。記者鄭國樑／攝影

建築 桃園 文化資產 文化局 古蹟

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