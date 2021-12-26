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跨出第一步 苗栗縣有線電視費率明年多了200元組合

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明年有線電視費率除了每月每戶560元的方案，新增200元方案，收視戶多一種選擇。記者范榮達／攝影
苗栗縣明年有線電視費率除了每月每戶560元的方案，新增200元方案，收視戶多一種選擇。記者范榮達／攝影

苗栗縣明年有線電視費率除了每月每戶560元的方案，首次新增200元方案，可以收看27個有線電視頻道，許多收視戶開心多一種選擇，縣議員宋國鼎肯定至少是跨出第一步，將來還會持續關心，將消費者權益納入考量審查費率。

苗栗縣有線電視系統南區吉元、北區信和有線電視股份有限公司經營，過去都維持均一費率，有線廣播電視費率審議委員會去年審查，今年維持每月每戶基本收視費用560元，附帶決議要求必須提具組合銷售方案，今年審查結果，並經縣府公告，明年費率有2種方案，A案每月每戶200元，B案560元的基本頻道收視費組合。

A案含27個有線電視頻道，B案另有季繳1665元、半年繳3270元，及年繳6420元的優惠，系統經營者不得對同戶分機，另收基本頻道收視費用，此外，低收入戶收視費免費，並酌予優惠裝機。

縣府指出，費率審議委員基於業者經營成本、數位化進展、分組付費機制規畫，及傳播本國文化節目實施方案、數位加值服務推展計畫、地方頻道執行情形，及提供高畫質（HD）播送頻道數目等，決議基本頻道收視費組合方案，提供多元的有線電視服務。

「至少是跨出一步」！宋國鼎說，苗栗縣有線電視系統經營集團雖在其他縣市有不同的費率選擇方案，不過，苗栗縣明年費率不再是照單全收，有了2種選擇，至少是個開始，另一方面督促頻道商，除了成本考量，也要重視品質，市場機制才能達到吸客挑選組合方案，他會持續監督縣府把關。

苗栗縣 低收入戶

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