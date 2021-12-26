芎林方口獅公園動工 客家文化特色取代罐頭塑膠遊具

新竹縣芎林鄉的公一及公三公園在今天上午正式動工，成為繼公四公園後，芎林新市鎮的第2、3座動工興建的特色公園，其中公一公園因為設計有方口獅造型的溜滑梯，而被稱呼為方口獅公園，副縣長陳見賢說這不僅是台灣首座，也是世界唯一，要用客家特色取代傳統的塑膠罐頭遊具，讓孩子玩得開心，又能展現在地文化。

縣府表示，芎林的公一及公三公園，都位於芎林新市鎮當中，鄰近未來的新鄉公所，分別以方口獅及運動為主題，其中方口獅公園最大的特色是公園內的溜滑梯，被設計為巨大的客家方口獅，孩子們滑溜滑梯，先從獅尾進入獅頭，再從方口獅寬大的方嘴中滑出，與一般公園常見的滑梯設施都不同，還能同時供超過50人遊玩。

總設計師李吳博澄表示，公一公園的方口獅主題遊具，是融合在地提出的廣場需求，再加上地方特色及遊戲動線所組合設計而成，讓小朋友未來來公園玩溜滑梯，就能順便認識「客家方口獅」；公三公園則是以運動為主題，設有戶外健身區、銀髮族體健區、學齡前兒童滑步車區及200公尺長的地景跑道，提供全年齡層的運動空間。

副縣長陳見賢上午出席動土典禮致詞表示，方口獅公園在台灣，乃至全世界，都是首座及唯一，極具在地的客家文化特色；立委林為洲則說，方口獅公園雖不大，背後卻有許多人的細心設計，大家都把蓋公園這件小事，當成大事來看待。