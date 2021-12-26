竹市小塹有約 逛老屋咖啡廳和文具行百歲大桌合影
新竹市府連續6年推「小塹有約－新竹市小旅行」，以深度旅遊體驗竹市。今宣布小塹有約年底將推出「舊城百貨」路線，帶民眾走進超過300年歷史的舊城區，造訪老字號糕餅「如美餅舖」、老屋咖啡廳「赤子」，還有新竹發跡的手作飾品「敲敲金工」等店家，最後可和榮和文具行」有超過百年歷史的大桌合影。明年1月剩最後3個場次，要把握機會趕快報名（https://walkin.tw/tour/760）。
市府表示，「小塹有約」邁入第六年，推出路線多元，至今已累積5515人報名參加，帶來相當多回流效應，更讓新竹市遊客人次從2017年721萬成長至去年1293萬。
為將新竹特色店家介紹給遊客，城市行銷處長顏章聖更拜訪赤子、如美餅舖、敲敲金工與榮和文具行等，期許能共同將超過300年歷史的舊城故事說給遊客聽。
其中，讓人印象深刻的古著老宅咖啡廳「赤子」位在武昌街巷弄內，是1951年代完成的老屋，建築原有連通至東前街的店面，屋主將店面與住家分開出售。
而赤子的空間屬原住家因格局及用材良好，經過許姓老闆夫妻的巧思與修復，並添置幾件來自南法農場或日本仙貝店的家具，獨特營造出老屋的飲品、古著及藝文空間。
許老闆也特別說明店名「赤子」是取其「百姓、人民」的意思，就像牆上的攝影照片與不規則擺設的各種座椅，表現出無特別的主角與修飾，也反映了他在武昌巷弄裡看到的各種「真實的」新竹人、事、物。
接著是由第三代、40歲莊鴻鈞經營的如美餅舖，位於長安街內，師承自新竹漢餅名店「金瑞珍」，店裡除有具新竹代表性的竹塹餅（糕皮餅）、蒜香柴梳餅及水蒸蛋糕等。
莊老闆拿著平板電腦，熱情分享傳統糕餅的特性與運用禮俗，透過他的解說，彷彿進入新竹糕餅的時光隧道，透過糕餅的發展歷程看到庶民的生活點滴。店裡最吸睛的是老闆巧手做的迷你糕餅與供品，還有各種模型與工具展示，讓小小的店家有說不完的故事。
再來到從新竹發跡的「敲敲金工」，結合「手工產品販售」及「手作飾品體驗教學」，據點已拓展至板橋及台南等地。首飾訂製或是親手製作紀念物，都能充分感受工藝職人精神，更能親手打造一輩子的回憶。店家小冊裡也放入周邊散步地圖與推薦店家，推廣舊城手創放鬆路線，歡迎大家來翻閱。
最後造訪的「榮和文具行」，從路邊擺攤發跡，販售日本人戰後離開台灣前留下的生活用品及日文書籍等，後轉型為文具行，還經營桃竹苗地區的批發生意，目前相關企業仍主力文具批發，服務客戶包含竹科多家企業。
老闆黃吉隆說，在中央路側掛著的是目前店裡留有最久的招牌，為庚寅年（1950年）由文具製造廠商因祝賀喬遷所贈。店裡除有新穎的文具，中間一張醒目厚實的大桌更有超過100年的歷史，成為遊客必拍家具。
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