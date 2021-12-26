保護石虎日夜速限差10公里 苗道安會報決議恢復一致

苗栗縣去年首創在縣道140線及台13甲線部分路段，實施夜間時速限制降低10公里，希望保護石虎等野生動物避免路殺，但同一路段兩種速限，引發部分地方人士反彈，道安會報最近決議試辦3個月恢復一致的速限每小時60公里，再滾動式檢討。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀說，夜間視線較差，速限降低不僅保護野生動物，同樣用路人、居民等也相對安全，且台灣同一條道路考量市區、郊區等路況，也有可能不同速限，日、夜速限不同，只要有法規明訂，有何不可呢？

縣議員楊恭林、廖秀紅等人則表示歡迎，指出140、台13甲線又寬又直，且是交通重要道路，日夜速限不同，造成用路人困擾，加上政府投入大筆經費，設置防護網等友善野生動物設施，調整一致速限，可望減少民怨。

140線三義鄉義里大橋至卓蘭鎮白布帆大橋間，及台13甲線造橋外環道，上午6點到晚上8點速限每小時60公里，晚上8點到隔天上午6點降低速限到50公里，先後於去年1月1日、3月5日起實施，地方迭有爭議，農業處提案於12月的道安會報討論。

農業處以140線為例，指出140線周邊是重要石虎棲地，前年發生7起路殺事件，縣府從前年11月啟動防護網、箱涵動物通道等友善措施，去年僅發生1件，今年都沒有發生，但若全面使用道路圍籬、動物通道作為路殺改善措施，可能切割棲地或阻斷移動，長遠將不利石虎族群的延續，夜間行車超速管理，快速且有效降低路殺，建請維持白天限速60公里、夜間限速50公里。

道安會報聽取農業處報告，及公路總局第二工程處苗栗工務段、縣府工務處等單位意見，決議試辦3個月恢復60公里速限，如果有發生石虎路殺事件，再滾動檢討，警察機關則持續加強取締超速。