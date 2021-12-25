好幸運！林智堅今晚抽百萬休旅車 竹市雙寶爸中獎

2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」今晚在市府前廣場登場，金曲歌后魏如萱、金曲歌王蛋堡、演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人接力獻唱；市長林智堅晚上7點多也抽出「買爆新竹」壓軸百萬休旅車大獎，幸運兒是新竹市在地的梁先生，一開始接到林智堅報上名號還秒掛，第二通才確認真的中獎，開心歡呼說「你是我兒子的偶像！」

新竹市感恩季耶誕感恩晚會結合「買爆新竹」活動，抽出最後壓軸MAZDA百萬休旅車，市府指出，民眾憑滿500元消費發票，可上活動官網登錄，連月來登錄金額突破43億元，三波抽獎陸續完成，今晚由林智堅市長抽出百萬的MAZDA休旅車幸運兒。

經電腦隨機抽號，舞台大螢幕秀出為一名梁先生中獎，當場撥打電話報喜，電話雖有接通，但在林智堅報上名號時，電話那頭的梁先生疑似以為遇到詐騙，立刻秒掛電話，市府不氣餒再度撥通，梁先生說聲音很模糊，林智堅直接拿起電話開擴音報喜。

梁先生得知真的中了壓軸大獎百萬名車，不禁歡呼多次，他說，自己家住新竹市磐石里，還跟林說「你是我兒子的偶像」，參與過林智堅辦的遊行活動多次，他有兩個小孩，並透露自己參與買爆新竹活動登錄了41張發票，並開心祝福林智堅耶誕快樂！

林智堅在感恩晚會上致詞提到，2021年是刻苦銘心的一年，國內疫情嚴峻，感謝市民配合政府防疫，這7年來與市府團隊推動許多建設，透過設計力導入翻轉竹市，像是新校園運動、步行城市、微笑水岸、進擊的公園等，2022年將是建設豐收年，「城市將興起、發光，讓我們一起共同迎接幸福豐年。」

2021年感恩季系列活動以「尋著光、許星願」為主軸，今年特別設計全台唯一科技互動許願樹，即日起一直展示到1月9日，民眾只要透過手機傳遞祝福到許願樹，就會收到市府回禮，更與LINE熱點合作舉辦一連3天線上猜謎活動，於12月25日、12月26日、明年1月1日進行，每天最多可答題1次，1次可奪2點，總計點數預算高達50萬點。