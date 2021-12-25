快訊

明明可出關返家 王力宏為何多花25萬續住7天防疫旅館

牴觸教改精神？考招新制恐釀「一試定終身」 台大教授批沒道理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市茶花季耶誕節開跑 花期一路到明年228

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市茶花季產業文化活動今天在茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日。圖／新竹市政府提供
新竹市茶花季產業文化活動今天在茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日。圖／新竹市政府提供

新竹市茶花季產業文化活動今天在大湖路的茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日，園內有比聖誕紅還要鮮豔的「伯拜范」，還有比耶誕雪更純淨的「昭和之光」，各形各色茶花千嬌百媚，市府歡迎民眾來趟香山體驗茶花之美，必美不勝收。

今天茶花季開幕活動，請來佳佳大自然幼兒園小朋友帶來「心花朵朵開」舞蹈揭開序幕，並以「育種」作為開幕式，在茶花產銷班班長邱穩正、副班長朱振福引導下，以「母本」玉之浦（二代）及「父本」夏夢文清，和副市長沈慧虹共同完成茶花育種，象徵品種開發綿延不斷的創新和傳承，將是新竹市的茶花產業更具競爭力的關鍵。

沈慧虹說，今年茶花季邁入18年，今年以「花獻美好」為主題，推出買茶花滿千送「喬伊茶花凍飲」、憑5張發票送茶花園遊券及茶花苗兌換券，還有茶花闖關、茶花季捏捏樂DIY、茶花扦插教學體驗、茶花聖誕園遊-小農市集等活動，提供多元體驗。

新竹市農會理事長陳勝賢說，茶花是新竹市最具代表性的特色農業，栽種面積約15公頃，品種繁多，茶花更是具有高附加價值的農作物，不但可作為園藝觀賞、陶冶身心外，更可萃取成茶花精緻皂、茶花凍飲、身體乳液等產品。

新竹市產發處指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動今、明2天有接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」，三姓橋火車站第一班發車時間早上8點、末班車下午4點；茶花產銷班第一班發車時間為早上8點30分、最後一班車下午4點30分，每一小時一班車，歡迎民眾來風城遊玩與茶花邂逅。

茶花千姿百媚。圖／新竹市政府提供
茶花千姿百媚。圖／新竹市政府提供
新竹市茶花季產業文化活動今天在茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日。圖／新竹市政府提供
新竹市茶花季產業文化活動今天在茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日。圖／新竹市政府提供

新竹 幼兒園 火車站

延伸閱讀

竹竹合併若成真 竹北市長何淦銘：參選大新竹市長　

耶誕節擺聖誕紅不夠看 新竹縣賞茶花還能免費拿回家

新竹漁港改造最後1塊拼圖 新建日落廣場、伊斯蘭禮拜室

竹市3資深里長服務滿30年 獲頒三等內政專業獎章

相關新聞

好幸運！林智堅今晚抽百萬休旅車 竹市雙寶爸中獎

2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」今晚在市府前廣場登場，金曲歌后魏如萱、金曲歌王蛋堡、演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人接力...

新竹市茶花季耶誕節開跑 花期一路到明年228

新竹市茶花季產業文化活動今天在大湖路的茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日，園內有比聖誕紅還要鮮豔的「伯拜范」，還...

新竹市立動物園85歲生日趴 吸5千遊客同樂

新竹市立動物園今天慶祝85歲生日，也歡慶重生雙周年，在園內舉辦動物園老照片與珍藏影片回顧展、動物文創市集，民眾憑畫具免費...

入冬最強冷空氣報到 人安基金會分送保暖物資

今年入冬最強冷空氣報到！人安基金會桃園平安站與桃園市玄恩會、桃園東方扶輪社合作，趕在今晚之前沿街分送物資，過程遇到一名許...

新竹林管處招森林護管員 測驗騎檔車、負重跑

新竹林區管理處招考6名森林護管員，共有63人報名審查通過，今天在新竹客運駕訓班舉辦體能及術科測驗，52人到考測驗騎乘循環...

蔡英文出席竹科X基地第一軟體大樓動土 2024年3月完工

科技部與新竹市政府攜手推動竹科X基地，第一軟體大樓今天動土，預計2024年3月完工，將聚焦AI人工智慧、IoT物聯網等軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。