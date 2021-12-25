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新竹市茶花季耶誕節開跑 花期一路到明年228
新竹市茶花季產業文化活動今天在大湖路的茶花產銷班登場，將一路持續至明年2月28日，園內有比聖誕紅還要鮮豔的「伯拜范」，還有比耶誕雪更純淨的「昭和之光」，各形各色茶花千嬌百媚，市府歡迎民眾來趟香山體驗茶花之美，必美不勝收。
今天茶花季開幕活動，請來佳佳大自然幼兒園小朋友帶來「心花朵朵開」舞蹈揭開序幕，並以「育種」作為開幕式，在茶花產銷班班長邱穩正、副班長朱振福引導下，以「母本」玉之浦（二代）及「父本」夏夢文清，和副市長沈慧虹共同完成茶花育種，象徵品種開發綿延不斷的創新和傳承，將是新竹市的茶花產業更具競爭力的關鍵。
沈慧虹說，今年茶花季邁入18年，今年以「花獻美好」為主題，推出買茶花滿千送「喬伊茶花凍飲」、憑5張發票送茶花園遊券及茶花苗兌換券，還有茶花闖關、茶花季捏捏樂DIY、茶花扦插教學體驗、茶花聖誕園遊-小農市集等活動，提供多元體驗。
新竹市農會理事長陳勝賢說，茶花是新竹市最具代表性的特色農業，栽種面積約15公頃，品種繁多，茶花更是具有高附加價值的農作物，不但可作為園藝觀賞、陶冶身心外，更可萃取成茶花精緻皂、茶花凍飲、身體乳液等產品。
新竹市產發處指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動今、明2天有接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」，三姓橋火車站第一班發車時間早上8點、末班車下午4點；茶花產銷班第一班發車時間為早上8點30分、最後一班車下午4點30分，每一小時一班車，歡迎民眾來風城遊玩與茶花邂逅。
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