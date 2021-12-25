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新竹市立動物園85歲生日趴 吸5千遊客同樂
新竹市立動物園今天慶祝85歲生日，也歡慶重生雙周年，在園內舉辦動物園老照片與珍藏影片回顧展、動物文創市集，民眾憑畫具免費入場可參加寫生比賽，還有集章抽Switch活動，吸引超過5千名旅客到場同歡。
市長林智堅今天下午2點也到新竹市立動物園參與新竹市立動物園參與活動，他表示，新竹市立動物園是新竹市民成長的回憶之一，這座現址最悠久、85歲的動物園，重生2年期間歷經疫情、休園70多天，仍迅速累計近268萬人次參觀，成為了新竹市的熱門景點，期望持續陪伴新竹市民。
林智堅也和小學生一起寫生，氣氛熱絡，他也分享，自己第一次遠足、第一次寫生都是在動物園，期望新竹市立動物園創造更多美好回憶。
新竹市立動物園今年滿85歲，園方今天特別整理老照片、影片及故事進行策展，邀請遊客回顧新竹市立動物園的過往，並推出集章活動，只要尋找活動特製的5個印章蒐集完成，有機會抽到大獎Switch，現場還有各式精彩表演與超人氣吉祥物樂樂的見面會，十分熱鬧。
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