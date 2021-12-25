新竹市立動物園85歲生日趴 吸5千遊客同樂

新竹市立動物園今天慶祝85歲生日，也歡慶重生雙周年，在園內舉辦動物園老照片與珍藏影片回顧展、動物文創市集，民眾憑畫具免費入場可參加寫生比賽，還有集章抽Switch活動，吸引超過5千名旅客到場同歡。

市長林智堅今天下午2點也到新竹市立動物園參與新竹市立動物園參與活動，他表示，新竹市立動物園是新竹市民成長的回憶之一，這座現址最悠久、85歲的動物園，重生2年期間歷經疫情、休園70多天，仍迅速累計近268萬人次參觀，成為了新竹市的熱門景點，期望持續陪伴新竹市民。

林智堅也和小學生一起寫生，氣氛熱絡，他也分享，自己第一次遠足、第一次寫生都是在動物園，期望新竹市立動物園創造更多美好回憶。