入冬最強冷空氣報到 人安基金會分送保暖物資
今年入冬最強冷空氣報到！人安基金會桃園平安站與桃園市玄恩會、桃園東方扶輪社合作，趕在今晚之前沿街分送物資，過程遇到一名許久未見的街友，得知他重新站起，自食其力生活，眾人無不興奮，也成耶誕節期間最暖佳話。
人安桃園站長陳志偉昨天在街頭遇到曾經是街友的「阿明（化名）」。他表示，阿明露宿公園一年多，雖然平時打粗工賺取生活零花，但工作十分不穩定，經常得靠社會資源才能溫飽。最近1個多月沒有他的消息，還在擔心他被人趕到其他地方，沒想到是在平安站勸說下，找到一份穩定工作，租了一間套方棲身。
阿明昨天重返街頭是為了和老友敘舊，陳志偉考量他剛剛重返社會不久，也遞了一份物資，但他笑笑婉拒，表示自己生活「還過得去」，希望物資留著幫助更多「曾經的他」。
人安桃園平安站截至今天為止共走訪12個點，分送了60多份泡麵乾糧、避寒衣物等生活物資，也在各地方想阿明的故事，希望鼓勵更多人重新站起來，重返社會正軌。
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