快訊

今天出關返家？ 王力宏未來動向曝光

入冬最強冷空氣報到 人安基金會分送保暖物資

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供

今年入冬最強冷空氣報到！人安基金會桃園平安站與桃園市玄恩會、桃園東方扶輪社合作，趕在今晚之前沿街分送物資，過程遇到一名許久未見的街友，得知他重新站起，自食其力生活，眾人無不興奮，也成耶誕節期間最暖佳話。

人安桃園站長陳志偉昨天在街頭遇到曾經是街友的「阿明（化名）」。他表示，阿明露宿公園一年多，雖然平時打粗工賺取生活零花，但工作十分不穩定，經常得靠社會資源才能溫飽。最近1個多月沒有他的消息，還在擔心他被人趕到其他地方，沒想到是在平安站勸說下，找到一份穩定工作，租了一間套方棲身。

阿明昨天重返街頭是為了和老友敘舊，陳志偉考量他剛剛重返社會不久，也遞了一份物資，但他笑笑婉拒，表示自己生活「還過得去」，希望物資留著幫助更多「曾經的他」。

人安桃園平安站截至今天為止共走訪12個點，分送了60多份泡麵乾糧、避寒衣物等生活物資，也在各地方想阿明的故事，希望鼓勵更多人重新站起來，重返社會正軌。

人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供
人安基金會桃園平安站近日連夜分送保暖物資，也分享街友「阿明」重返社會故事，鼓勵更多人重新站起來。圖／人安桃園平安站提供

桃園 街友 耶誕節

延伸閱讀

入冬最強冷空氣來襲！ 最凍時間曝 到下周二都有望下雪

濕冷持續到下周一！ 跨年元旦將有較冷空氣南下

明晚探12度 跨年冷空氣報到

讓市民安心過節 桃園警平安夜和耶誕節擴檢夜店、酒駕

相關新聞

入冬最強冷空氣報到 人安基金會分送保暖物資

今年入冬最強冷空氣報到！人安基金會桃園平安站與桃園市玄恩會、桃園東方扶輪社合作，趕在今晚之前沿街分送物資，過程遇到一名許...

新竹林管處招森林護管員 測驗騎檔車、負重跑

新竹林區管理處招考6名森林護管員，共有63人報名審查通過，今天在新竹客運駕訓班舉辦體能及術科測驗，52人到考測驗騎乘循環...

蔡英文出席竹科X基地第一軟體大樓動土 2024年3月完工

科技部與新竹市政府攜手推動竹科X基地，第一軟體大樓今天動土，預計2024年3月完工，將聚焦AI人工智慧、IoT物聯網等軟...

中山高五楊高架楊梅休息站啟用 鄭文燦：還盼聯外道路

桃園市長鄭文燦今天上午與交通部長王國材主持國道1號楊梅休息站啟用典禮，除了肯定楊梅休息站解決國道1號五楊高架南下69公里...

苗縣擬建畜牧循環資源利用中心 說明會地方齊聲反對

苗栗縣政府獲農委會補助，規畫在後龍鎮苗29線道路樹木銀行一帶用地設置畜牧循環資源利用研究中心，縣府農業處上午辦理公開說明...

就職3周年 楊文科拚30年榮景

新竹縣長楊文科今天就職滿3周年，昨天宣布繼續落實「老中青幼統統照顧」施政核心目標，並強調3年還債117億元，縣民每人平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。