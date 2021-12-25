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新竹林管處招森林護管員 測驗騎檔車、負重跑
新竹林區管理處招考6名森林護管員，共有63人報名審查通過，今天在新竹客運駕訓班舉辦體能及術科測驗，52人到考測驗騎乘循環檔重型機車及1千公尺負重跑走，全數及格過關，男生負重跑最快4分20秒、女生最快6分18秒，明天將繼續考筆試與口試。
新竹林管處指出，森林護管員工作包羅萬象，包括森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護等，也須配合警方查緝盜伐、盜獵，或協助搶救森林火災。
不少早期招募的森林護管員面臨屆齡退休，新竹林管處今年釋出6個職缺，吸引73人報名，經審查後63人合格，較去年增加14人。今天術科測驗到考52人，男性44人、女性8人，最年輕者19歲、年齡最長63歲，另包括泰雅族、賽德克族、阿美族、卑南族及布農族等16名原住民族族人，還有好幾位考生過去報考失利，今天同台爭取出線。
森林護管員術科考試重點項目為騎循環檔重型機車經過鐵路平交道、交叉路、斑馬線、直線駕駛換檔等；體能測驗為負重20公斤1000公尺跑走，考量森林巡護工作的體能需求及男女性別先天體能差異，男性部分較去年及格標準縮短1分鐘，門檻為8分30秒，女性維持9分30秒及格，今天測驗結果檔車騎乘及負重跑走，52人全數通過。
新竹林管處指出，明天的筆試科目包括作文及森林及自然保育相關專業科目，口試評分項目則包括儀態及表達能力、人格特質及應變能力、才識及工作適應性等。考試錄取名單將於27日上午10時上網公告，錄取人員將給予為期一個月的專業與實務訓練。
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