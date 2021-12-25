中山高五楊高架楊梅休息站啟用 鄭文燦：還盼聯外道路

桃園市長鄭文燦今天上午與交通部長王國材主持國道1號楊梅休息站啟用典禮，除了肯定楊梅休息站解決國道1號五楊高架南下69公里無休息站的問題，也當場提出休息站與楊梅之間聯外道路可行性研究案，表示全案已經送高公局審查，希望開通聯外道路部分時段，讓地方有需要的用路人可以從休息站進入國道，紓解楊梅交流道的車流量。

鄭文燦指出，當初五楊高架開闢楊梅交流道的時候，市政府也配合提出匝道出口校前路周邊的交通改善計畫，並且一一完成。在楊梅地區，高公局和市政府完成幼獅、楊梅兩個交流道的改善工程，現在再加上楊梅休息站新建工程完工，三個都是不容易完成的工程，接下來市政府要跟交通部拜託和爭取，希望楊梅體育園區的裕成路增設涵洞，打通高速公路把楊梅切成兩半的阻隔，裕成路打通以後，可以紓解楊梅交通壅塞的問題，這個部分市政府交通局已經提出拓寬裕成路的方案。交通部如果通過楊梅休息站聯外道路案的話，市政府會把休息站的聯外道路做出來，這樣一來，裕成路的涵洞、楊梅休息站聯外道路兩個工程完工後，可以有效紓解楊梅地區的車流。

鄭文燦指出，楊梅地區的投資案非常多，像半導體產業雖然在新竹，但是供應鏈幾乎都在桃園，最新的載板工廠都在楊梅，包括欣興電子投資1100億元，在楊梅園區設置3座新的載板工廠，還有景碩科技除了在新屋設廠，也到楊梅投資金額高達6、700億元。

鄭文燦強調交通建設是城鄉發展的基礎建設，對產業投資和民生生活都非常重要，桃園市單單高、快速公路系統，桃園市有3橫3縱路網和10大交通建設，要謝謝交通部全部支持。

交通部長王國材表示，鄭文燦市長上任以後桃園交通大躍進，7年來除了10大交通建設，鐵路方面也有很多進步，鄭市長及桃園在地立法委員的爭取與支持，與交通部合作讓桃園交通路網更加完善。過去交通建設以工程為導向，現在以服務為導向，近年高公局及公路總局都將交流道興建列為重要業務，增加高速公路、快速道路與地方的連結，彌補過去服務不到的範圍，促進地方發展。