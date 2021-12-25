苗縣擬建畜牧循環資源利用中心 說明會地方齊聲反對

苗栗縣政府獲農委會補助，規畫在後龍鎮苗29線道路樹木銀行一帶用地設置畜牧循環資源利用研究中心，縣府農業處上午辦理公開說明會，但地方各界及居民都認定全案要在後龍設置處理死禽畜的化製場，屆時桃竹苗及北部地區的病死禽畜及農業廢棄物都湧入處理，勢必影響周邊生活環境，一面倒表達堅決反對立場，農業處表明將向中央反映地方心聲，全案已無法推動。

縣府獲農委會補助近200萬元辦理這項規畫案，上午在後龍鎮龍坑里活動中心辦說明會聽取地方意見。規畫單位指出，縣府為解決禽畜糞、死廢畜禽及其他農業廢棄物去化問題，擬在縣內新建一座畜牧循環資源利用研究中心，進行集中處理，經場址評估後，擇定在後龍鎮龍城段10地號土地興建，未來規畫採堆肥處理，以循環經濟為目標，將農業廢棄物循環再利用達到零廢棄。

規畫單位表示，選定的場址在後龍鎮、苗栗市交界，為都市邊陲地帶，屬山坡地保育區的農牧用地，面積9500平方公尺，計畫範圍內500公尺沒有民宅，未來處理農業廢棄物，禽畜糞將以槽式翻堆系統製堆肥，死廢畜禽透過生物處理機製成雜項堆肥，場區規畫為密閉空間，透過抽風系統換氣，全案希望達到廢棄物在地資源化處理，節省運輸成本，中心也可達到公辦公營運作模式。

但地方人士紛紛提出強烈質疑，認為目前北部僅宜蘭設有化製場，苗栗一旦設場，各地的禽畜糞、死廢畜禽都送到後龍來，勢必影響當地環境品質，場址對岸200多公尺就有聚落，全案以畜牧循環資源利用研究中心為名是掩人耳目，場址規畫不到1公頃，也是有意規避環評。