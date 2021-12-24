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桃園購物節消費破50億 已登錄百萬筆搶抽2戶千萬好宅

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園購物節天天、周周抽大獎，最後還要抽出2戶千萬好宅的幸運得主，圖為官網粉團畫面。記者鄭國樑／翻攝
桃園購物節天天、周周抽大獎，最後還要抽出2戶千萬好宅的幸運得主，圖為官網粉團畫面。記者鄭國樑／翻攝

桃園購物節今年11月5日起跑，買氣頻創新高，消費總額累計已突破50億元大關，平均每日消費金額破1億元，市長鄭文燦今天下午宣布再加碼壓軸抽送出1間小檜溪好宅（桃園區）刺激買氣，讓全民感受桃園幸福滿點超棒感受。

鄭文燦今天下午前往SOGO百貨中壢店，出席桃園購物節登錄金額破50億元加碼小檜溪好宅宣傳活動，現場宣布「2021桃園購物節」登錄消費筆數已破百萬筆，至12月20日登錄金額破50億元，刺激買氣超級有感，因此除了天天抽電動機車、周周抽汽車和最大獎青埔好宅，再加碼抽1間位於小檜溪的好宅。鄭文燦提醒桃園購物節活動至明年年2月15日，壓軸大獎2間好宅最後一周抽出，請大家把握時間、多多消費，買得越多，中獎機率越高。

鄭文燦說，「2021桃園購物節」11月5日開跑，共準備2000個獎項、總金額超過8千萬，目前已抽出45台電動機車、45支iPhone 13 Mini、45支Garmin智慧腕表、6台品牌夢幻汽車，最大獎項青埔好宅及加碼贈送的小檜溪好宅，價值也都突破千萬。參加資格不限桃園市民，只要在桃園消費滿500元，憑發票即可於網站獲得1組抽獎序號，依此類推，滿1000元可獲2組、5000元可獲10組，單筆消費最高可獲得600組序號。

鄭文燦表示，統一集團也加入響應桃園購物節活動，明年1月1日起至2月15日，只要到7-11超商單筆購物滿500元，即贈咖啡1杯；在各廠商加碼回饋之下，將產生滾雪球效應，購物節消費金額可望再創新高。

經發局表示明年2月15日前，只要在桃園購物節官網登錄於桃園單筆消費滿500元的發票資訊，就能「天天抽電動機車、週週抽汽車」等大獎，更有機會抽到千萬元的青埔好房、小檜溪好宅。

桃園 鄭文燦

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