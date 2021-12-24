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桃園電動機車easy購、防疫英雄95折獲好評 延長4個月

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦（中）宣布「桃園電動機車easy購」及防疫英雄95折優惠因為好評延長至4月30日。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦（中）宣布「桃園電動機車easy購」及防疫英雄95折優惠因為好評延長至4月30日。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天出席「電動機車easy購－山葉機車振興活動」時表示，「電動機車easy購」、「防疫英雄專案」推出至今廣受好評，除市府原本提供最高1萬7000元購車補助，及防疫英雄95折優惠外，台灣山葉機車再推加碼優惠方案，提供電動機車補助8000元，再加贈市價6800元原廠前後行車紀錄器，防疫英雄專案則再加贈2000元購車金，近10萬元的YAMAHA EC-05 UBS電動機車，不用6萬元可購入。

鄭文燦也宣布，「電動機車Easy購」、「防疫英雄專案」及新購、換購電動機車補助活動，因好評延長至明年4月30日，歡迎市民朋友把握機會享優惠。

鄭文燦說，為推廣低碳運具且讓購車更方便，原須搭配5000元振興五倍券或好市乘雙券，也調降門檻，市民朋友只須使用1000元的振興五倍券或好市乘雙券，即可享購車優惠。中央的補助加上桃園市加碼優惠，若為汰舊換新電動機車，最高補助達2萬7000元；若為新購電動機車，最高補助則可達1萬9000元，鼓勵市民朋友購車享補助。

鄭文燦指出，桃園積極打造電動機車友善環境，不僅是全國推動電動機車產業的領頭羊，更帶動其他縣市仿效。桃園電動機車設籍數量已突破8萬輛，與升格初期的5200輛相比大幅成長；充（換）電站也自500站增加至近1400站，市府將持續布建，讓市民朋友更加便利。

台灣環保法規加嚴，七期燃油機車更加環保、節能、低碳，鄭文燦說明目前桃園設籍機車數量約130萬輛，其中電動機車已突破8萬輛，將持續淘汰易造成汙染的二行程機車、1至4期老舊機車及柴油車，盼在市府的努力之下，有效減少廢氣排放，改善空汙問題。桃園去年懸浮微粒（PM2.5）平均濃度降至每立方公尺13.4微克，不僅低於每立方公尺15微克的國家標準值，也是桃園歷年新低，顯見桃園在空汙環境指標大幅改善。

電動機車 桃園 鄭文燦

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