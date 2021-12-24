桃園市民卡周年慶加碼送禮物卡、iPhone 中獎率翻千倍

桃園市長鄭文燦今天下午前往SOGO百貨中壢店，出席「市民卡6周年X中壢SOGO 驚爆骰子樂爬梯子抽萬元家電」，表示市民卡6周年振興感謝祭結合全市各大百貨周年慶，推出消費滿百元登錄市民卡APP發票抽大獎等好康優惠，11月1日上線以來，累積消費金額已突破4億元。

為感謝市民踴躍響應疫後消費，鄭文燦不僅與中壢SOGO抽出的4位幸運參賽者，一起上台擲骰子抽萬元家電及SOGO千元禮券等好康禮，也宣布市民卡6周年振興感謝祭再加碼10支iPhone13，及1萬份50元全家禮物卡，獲獎率提高1000倍，鼓勵市民12月底前踴躍參加，下載市民卡APP掌握最新活動資訊。

鄭文燦指出，桃園市民卡發卡量突破170萬張，特約商店也遍布全台逾4500個店點，包括中壢SOGO、新光三越桃園站前和大有店、遠百桃園、統領百貨、JCPARK、ATT筷食尚、廣豐新天地、環球A8/A9等各大知名百貨及商圈，同時中壢SOGO也是「2021桃園購物節」抽出首輛汽車的消費地點。

SOGO中壢店長賴必昌表示，市民卡振興活動民眾響應熱烈，因此加碼提供市民卡3000份獨家來店禮100元電子折價券，持振興5倍券至中壢SOGO消費享有最高10%回饋，明年大年初1至初6憑市民卡即可兌換市民專屬好禮，鼓勵民眾疫後放心消費。詳細活動資訊請至「市民卡主題網站」查詢。