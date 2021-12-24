快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

桃園市民卡周年慶加碼送禮物卡、iPhone 中獎率翻千倍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市民卡6周年慶加碼送。記者鄭國樑／翻攝
桃園市民卡6周年慶加碼送。記者鄭國樑／翻攝

桃園市長鄭文燦今天下午前往SOGO百貨中壢店，出席「市民卡6周年X中壢SOGO 驚爆骰子樂爬梯子抽萬元家電」，表示市民卡6周年振興感謝祭結合全市各大百貨周年慶，推出消費滿百元登錄市民卡APP發票抽大獎等好康優惠，11月1日上線以來，累積消費金額已突破4億元。

為感謝市民踴躍響應疫後消費，鄭文燦不僅與中壢SOGO抽出的4位幸運參賽者，一起上台擲骰子抽萬元家電及SOGO千元禮券等好康禮，也宣布市民卡6周年振興感謝祭再加碼10支iPhone13，及1萬份50元全家禮物卡，獲獎率提高1000倍，鼓勵市民12月底前踴躍參加，下載市民卡APP掌握最新活動資訊。

鄭文燦指出，桃園市民卡發卡量突破170萬張，特約商店也遍布全台逾4500個店點，包括中壢SOGO、新光三越桃園站前和大有店、遠百桃園、統領百貨、JCPARK、ATT筷食尚、廣豐新天地、環球A8/A9等各大知名百貨及商圈，同時中壢SOGO也是「2021桃園購物節」抽出首輛汽車的消費地點。

SOGO中壢店長賴必昌表示，市民卡振興活動民眾響應熱烈，因此加碼提供市民卡3000份獨家來店禮100元電子折價券，持振興5倍券至中壢SOGO消費享有最高10%回饋，明年大年初1至初6憑市民卡即可兌換市民專屬好禮，鼓勵民眾疫後放心消費。詳細活動資訊請至「市民卡主題網站」查詢。

SOGO 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

社區接種站未開 鄭文燦：把空間還給民眾

桃園某防疫旅館感染事件 鄭文燦：將發慰問金補償

電路板展會開幕 欣興董座曾子章親自向鄭文燦導覽

相關新聞

桃園市民卡周年慶加碼送禮物卡、iPhone 中獎率翻千倍

桃園市長鄭文燦今天下午前往SOGO百貨中壢店，出席「市民卡6周年X中壢SOGO 驚爆骰子樂爬梯子抽萬元家電」，表示市民卡...

泰安溫泉獲金、銀雙獎加持 各項限定優惠方案起跑

苗栗縣政府在泰安溫泉區泰雅文物館增建的煮蛋區及泡腳區等設施已完成，為當地觀光增添新亮點，泰安溫泉今年參加「台灣好湯」溫泉...

楊文科就職3周年談5支箭施政 縣民負擔債務低於六都

新竹縣長楊文科24日舉辦就職3周年典禮說明施政成果，包含AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計2026年...

桃園范姜祖堂左側橫屋群活化 八音、茶屋、習藝多空間

桃園市長鄭文燦今天出席新屋區「范姜祖堂左側橫屋群活化再利用」開幕，表示范姜祖堂為市定古蹟，修復活化再啟用對桃園及客家文化...

優養化嚴重 桃市環保局斥資3.4億幫龍潭大池「洗腎」

桃園市龍潭大池是地方農業重要灌溉埤塘，大池上的南天宮也是地方重要信仰中心，近年更發展特色觀光景點，但池水因為排放流速緩慢...

桃園龍潭消防分隊布置「救援小英雄 」迎接聖誕、新年

桃園市政府消防局第四大隊龍潭分隊迎接聖誕節，把消防車及救護車打扮成知名卡通角色「羅伊及安寶」，放置應景的聖誕燈和裝，龍潭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。